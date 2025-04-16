16 Апреля 2025
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Представлен ролик Chess Tour Azerbaijan - ВИДЕО

Шахматы
Новости
16 Апреля 2025 13:24
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Представлен ролик Chess Tour Azerbaijan - ВИДЕО

Впервые представлен презентационный ролик проекта Chess Tour Azerbaijan, который охватит всю страну.

Как сообщили İdman.biz в Федерации шахмат Азербайджана, в видеоролик включены кадры из городов, где пройдут соревнования.

В рамках проекта, реализуемого в этом году, в стране будет организовано 8 международных шахматных соревнований.

Шахматный тур стартует в столице Баку. Международный шахматный фестиваль Baku Open стартует 28 апреля. Sheki Open пройдет с 18 по 25 июня, Shamakhi Open — с 26 июня по 3 июля, Lenkaran Open — с 6 по 13 июля, Guba Open — с 15 по 22 июля, Ganja Open — с 11 по 18 ноября и Shirvan Open — с 19 по 26 ноября.

В рамках Chess Tour Azerbaijan также пройдет турнир «Вугар Гашимов Оупен».

Отметим, что во всех турнирах планируется участие не только местных шахматистов, но и иностранных участников, в том числе международных гроссмейстеров.

İdman.biz

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