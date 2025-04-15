Выступление азербайджанских шахматисток на чемпионате Европы в цифрах

На чемпионате Европы по шахматам среди женщин, который завершился на греческом острове Родос, наша шахматистка Гюльнар Мамедова вошла в десятку сильнейших и квалифицировалась на Кубок мира, чемпионка Европы Ульвия Фаталиева на этот раз довольствовалась 24-м местом, а Тюркан Мамедъярова привлекла внимание своей победной серией.

İdman.biz оценивает выступление азербайджанских шахматисток на Родосе языком цифр.

Из восьми представителей Азербайджана, который занял пятое место среди 34 стран-участниц по количеству шахматисток, участвовавших в соревновании, четверо показали превосходные результаты, а еще четыре - более низкие результаты в силу своей рейтинговой позиции. Среди наших шахматисток наивысшие результаты в этом плане продемонстрировала Тюркан Мамедъярова. Она была 62-й по рейтингу среди 136 участников соревнований и заняла 40-е место, поднявшись на 22 позиции. Гюльнар Мамедова, показавшая наивысший результат среди наших представителей на турнире, квалифицировалась на Кубок мира, заняв 10-е место и поднявшись на 17 позиций, хотя в стартовом списке она была 27-й по рейтингу. Нармин Абдинова поднялась на 12 (72 - 60) мест, а Лала Гусейнова - на 10 (100 - 90).

Самый большой спад произошел у Говхар Бейдуллаевой, нашей шахматистки с самым высоким рейтингом на турнире. Говхар, которая была 11-й в рейтинге, в итоге отстала на 17 позиций и завершила соревнования на 28-м месте. Падение Сабины Ибрагимовой составило 16 позиций (66 - 82). Ульвия Фаталиева завершила чемпионат с отставанием на девять мест (15 - 24), а Аян Аллахвердиева опустилась на восемь мест (45 - 53).

По итогам континентального первенства среди наших шахматисток наибольший рост рейтинга показала Нармин Абдинова. Она повысила свой рейтинг на Родосе на 55,60 балла. Прибыль Сабины Ибрагимовой составила 15,00, Тюркан Мамедъяровой - 9,80, Гюльнар Мамедовой - 9,50, а Лалы Гусейновой - всего 0,80. Три наших шахматистки потерпели неудачу. Ульвия Фаталиева потеряла 13,10 балла, Говхар Бейдуллаева - 5,50, Аян Аллахвердиева - 4,00.

Наибольшее количество побед на чемпионате одержала Ульвия Фаталиева. Она победила в шести из 11 поединков. Рекордсменкой по количеству побед подряд стала Тюркан Мамедъярова, на счету которой серия из четырех викторий.

Меньше всего поражений потерпела Гюльнар Мамедова. Она сдалась на милость победителя лишь однажды.

Тюркан Мамедъярова в девятом туре победила турецкую шахматистку Екатерину Аталык, рейтинг которой превышал ее на 169 очков. Лала Гусейнова в третьем круге победила польку Михалину Рудзинскую, которая опережала ее на 158 очков.

Вугар Мамедов

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