15 Апреля 2025
RU

Выступление азербайджанских шахматисток на чемпионате Европы в цифрах

Шахматы
Новости
15 Апреля 2025 11:43
10
Выступление азербайджанских шахматисток на чемпионате Европы в цифрах

На чемпионате Европы по шахматам среди женщин, который завершился на греческом острове Родос, наша шахматистка Гюльнар Мамедова вошла в десятку сильнейших и квалифицировалась на Кубок мира, чемпионка Европы Ульвия Фаталиева на этот раз довольствовалась 24-м местом, а Тюркан Мамедъярова привлекла внимание своей победной серией.

İdman.biz оценивает выступление азербайджанских шахматисток на Родосе языком цифр.

Из восьми представителей Азербайджана, который занял пятое место среди 34 стран-участниц по количеству шахматисток, участвовавших в соревновании, четверо показали превосходные результаты, а еще четыре - более низкие результаты в силу своей рейтинговой позиции. Среди наших шахматисток наивысшие результаты в этом плане продемонстрировала Тюркан Мамедъярова. Она была 62-й по рейтингу среди 136 участников соревнований и заняла 40-е место, поднявшись на 22 позиции. Гюльнар Мамедова, показавшая наивысший результат среди наших представителей на турнире, квалифицировалась на Кубок мира, заняв 10-е место и поднявшись на 17 позиций, хотя в стартовом списке она была 27-й по рейтингу. Нармин Абдинова поднялась на 12 (72 - 60) мест, а Лала Гусейнова - на 10 (100 - 90).

Самый большой спад произошел у Говхар Бейдуллаевой, нашей шахматистки с самым высоким рейтингом на турнире. Говхар, которая была 11-й в рейтинге, в итоге отстала на 17 позиций и завершила соревнования на 28-м месте. Падение Сабины Ибрагимовой составило 16 позиций (66 - 82). Ульвия Фаталиева завершила чемпионат с отставанием на девять мест (15 - 24), а Аян Аллахвердиева опустилась на восемь мест (45 - 53).

По итогам континентального первенства среди наших шахматисток наибольший рост рейтинга показала Нармин Абдинова. Она повысила свой рейтинг на Родосе на 55,60 балла. Прибыль Сабины Ибрагимовой составила 15,00, Тюркан Мамедъяровой - 9,80, Гюльнар Мамедовой - 9,50, а Лалы Гусейновой - всего 0,80. Три наших шахматистки потерпели неудачу. Ульвия Фаталиева потеряла 13,10 балла, Говхар Бейдуллаева - 5,50, Аян Аллахвердиева - 4,00.

Наибольшее количество побед на чемпионате одержала Ульвия Фаталиева. Она победила в шести из 11 поединков. Рекордсменкой по количеству побед подряд стала Тюркан Мамедъярова, на счету которой серия из четырех викторий.

Меньше всего поражений потерпела Гюльнар Мамедова. Она сдалась на милость победителя лишь однажды.

Тюркан Мамедъярова в девятом туре победила турецкую шахматистку Екатерину Аталык, рейтинг которой превышал ее на 169 очков. Лала Гусейнова в третьем круге победила польку Михалину Рудзинскую, которая опережала ее на 158 очков.

Вугар Мамедов

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Мурадлы и Сафарли сыграют друг против друга в Рейкьявике
11:04
Шахматы

Мурадлы и Сафарли сыграют друг против друга в Рейкьявике

Мурадлы набрал 6,5 очка и на полбалла отстает от лидирующего Пархама Магсудлу (Иран)
Победа Карлсена в фирменном стиле
10:11
Шахматы

Победа Карлсена в фирменном стиле

В матче за 3-4 места Фабиано Каруана был сильнее Винсента Кеймера
Азербайджанский шахматист сыграл с легендой и преследует лидера
01:45
Шахматы

Азербайджанский шахматист сыграл с легендой и преследует лидера

Лидер турнира из Ирана опережает ближайших преследователей на пол-очка
Цзюй Вэньцзюнь близка к защите титула
14 Апреля 16:37
Шахматы

Цзюй Вэньцзюнь близка к защите титула

Она выиграла третью встречу подряд
Имя Фаига Гасанова внесено в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО
14 Апреля 15:00
Шахматы

Имя Фаига Гасанова внесено в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО

Выступая на мероприятии, официальный представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаши заявила, что предоставленная информация проверена и полностью соответствует требуемым условиям
Президент Ильхам Алиев поздравил вице-президента Федерации шахмат Азербайджана
14 Апреля 14:33
Шахматы

Президент Ильхам Алиев поздравил вице-президента Федерации шахмат Азербайджана

"Вы внесли существенный вклад в развитие, широкую популяризацию шахмат в Азербайджане и подготовку нового поколения шахматистов"

Самое читаемое

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО
12 Апреля 13:17
MMA

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль будет биться с чилийцем
ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13 Апреля 21:46
Борьба

ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершается первенство континента по борьбе
Чемпионат Европы: Азизли взял серебро, Аббасов - бронзу, еще трое вышли в финал - ОБНОВЛЕНО
12 Апреля 23:14
Борьба

Чемпионат Европы: Азизли взял серебро, Аббасов - бронзу, еще трое вышли в финал - ОБНОВЛЕНО

В шестой день соревнований на ковер вышли борцы греко-римского стиля
Дана Уайт о том, повлияют ли отношения между Азербайджаном и Арменией на турнир UFC в Баку
13 Апреля 13:11
MMA

Дана Уайт о том, повлияют ли отношения между Азербайджаном и Арменией на турнир UFC в Баку

Президент UFC высказался достаточно категорично