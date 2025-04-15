Азербайджанский шахматист сыграл с легендой и преследует лидера

Азербайджанский гроссмейстер Магомед Мурадлы преследует лидера на традиционном турнире «Рейкьявик-опен» (Исландия).

Как передает İdman.biz, в рамках восьмого тура Мурадлы сыграл вничью с легендой мировых шахмат Василием Иванчуком (Украина). В активе азербайджанского шахматиста сейчас 6,5 очков.

Он находится в группе преследователей лидера, по дополнительным показателям занимая второе место.

Другой азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли в отчётном туре потерпел поражение от Шанглея Лу (Китай) и с шестью очками опустился на восьмое место.

Лидирует в турнире иранец Пархам Махсудлу, набравший семь очков.

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