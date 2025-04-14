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Имя Фаига Гасанова внесено в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО

Шахматы
Новости
14 Апреля 2025 15:00
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Имя Фаига Гасанова внесено в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО

Состоялось мероприятие, посвященное 85-летию вице-президента Федерации шахмат Азербайджана Фаига Гасанова.

Как сообщает İdman.biz, в нем приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов, президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов, бывший глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов, президент Грузинской шахматной федерации Акакий Иашвили, пятикратная чемпионка мира, легенда женских шахмат Нона Гаприндашвили, член национальной сборной Шахрияр Мамедъяров и другие.

На церемонии было объявлено, что имя юбиляра Фаига Гасанова внесено в Книгу рекордов Гиннесса как судьи с самым долгим стажем работы. Выступая на мероприятии, официальный представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаши заявила, что предоставленная информация проверена и полностью соответствует требуемым условиям. Таким образом, Фаиг Гасанов официально признан самым долгоработающим арбитром-мужчиной по шахматам. Он вошел в известную во всем мире Книгу рекордов Гиннесса, будучи судьей различных шахматных турниров на протяжении 60 лет и 149 дней. В связи с этим должностное лицо Книги рекордов Гиннесса вручило Фаигу Гасанову официальный сертификат.

Отметим, что участники мероприятия также поздравили трехкратного чемпиона Европы и чемпиона мира по рапиду Шахрияра Мамедъярова, которому недавно исполнилось 40 лет.

İdman.biz

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