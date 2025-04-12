Азербайджанская шахматистка: "Если бы не проиграла, то завоевала бы медаль"

«Я думаю, что соревнование прошло хорошо».

Об этом İdman.biz заявила азербайджанская шахматистка Гюльнар Мамедова, прошедшая отбор на Кубок мира с чемпионата Европы по шахматам среди женщин.

Гроссмейстер оценила свое выступление на соревнованиях, проходивших на греческом острове Родос:

«Моей целью, конечно же, было войти в тройку призеров. Я также хотела отобраться на Кубок мира. За время соревнований я сыграла одиннадцать игр. Шесть - белыми и пять - черными фигурами. Проиграла одну из своих партий, играя черными, в остальных сыграла лучше. Мои встречи с соперницами, игравшими белыми фигурами, были немного трудными. Хотя в рейтинге были некоторые различия, практически все участники находились на одном уровне. Я проиграла всего в одном поединке. Если бы хотя бы сыграла вничью в той игре, возможно, сохранила бы свои шансы на медаль. Потому что меня отделили от медали всего пол-очка».

Мамедова также прокомментировала предстоящие соревнования:

«Летом пройдет Кубок мира. Хочу очень хорошо подготовиться к этому соревнованию. Постараюсь до него сыграть в турнире. Но сейчас я сосредоточена на Кубке мира».

Отметим, что Гюльнар Мамедова добилась лучшего результата среди азербайджанских шахматисток на чемпионате Европы. Наша шахматистка, победившая в последнем туре, заняла 10-е место, что дало ей последнюю путевку на Кубок мира. Она набрала 7,5 очка.

Айтадж Сахяд

İdman.biz