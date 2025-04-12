Азербайджанская шахматистка завоевала путевку на Кубок мира

Азербайджанская шахматистка Гюльнар Мамедова завоевала путёвку на Кубок мира по итогам индивидуального чемпионата Европы, завершившегося на греческом Родосе.

Как передает İdman.biz, для того чтобы квалифицироваться на Кубок мира, Мамедовой в заключительном туре первенства континента нужно было побеждать — и она справилась с задачей.

Азербайджанская шахматистка, играя белыми фигурами, одержала победу над Анастасией Киртадзе (Грузия). В результате Мамедова набрала 7,5 очков и заняла десятое место, что позволило ей отобраться на Кубок мира. Согласно регламенту, именно десять лучших шахматисток чемпионата Европы получили заветные путёвки.

Что касается остальных ведущих шахматисток Азербайджана, то Ульвия Фаталиева с семью очками заняла 24-е место, Говхар Бейдуллаева и Тюркан Мамедъярова набрали по 6,5 очков и расположились на 28-м и 40-м местах соответственно.

Победительницей женского чемпионата Европы стала Теодора Инжак (Сербия), набравшая 9,5 очков и досрочно гарантировавшая себе первое место в турнирной таблице.

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