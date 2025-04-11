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Мамедова победно завершила чемпионат Европы

Шахматы
Новости
11 Апреля 2025 17:17
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Мамедова победно завершила чемпионат Европы

На чемпионате Европы по шахматам среди женщин на острове Родос (Греция) проходит заключительный тур.

Как сообщает İdman.biz, в 11-м туре первой из азербайджанских шахматисток завершила свою партию Гюльнар Мамедова. Она переиграла Анастасию Киртадзе (Грузия) и набрала 7,5 очка и имеет шансы завершить турнир как минимум в первой десятке.

Этот результат может помочь ей выиграть путевку на Кубок мира, куда с чемпионата Европы проходят десять участниц.

Однако необходимо дождаться окончания всех партий.

İdman.biz

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