Азербайджанские шахматистки на финише чемпионата Европы

Сегодня на острове Родос (Греция) будет сыгран заключительный тур чемпионата Европы по шахматам среди женщин.
Как сообщает İdman.biz, перед 11-м туром наилучший результат среди азербайджанских шахматисток демонстрирует Гюльнар Мамедова. Она набрала 6,5 очков и занимает 15-е место. Столько же у Тюркан Мамедъяровой, но у нее хуже дополнительные показатели - она идет 24-й.
Лучшие десять шахматисток получат вакансии на Кубок мира.
Пары 11-го тура:
Гюльнар Мамедова - Анастасия Киртадзе (Грузия)
Оливия Киолбаса (Польша) - Тюркан Мамедъярова
Говхар Бейдуллаева - Марьям Мкртчан (Армения)
Руиз Кальзета (Испания) - Ульвия Фаталиева
Нармин Абдинова - Михалина Рудзинска (Польша)
Аян Аллахвердиева - Ирина Челушкина (Сербия)
Лала Гусейнова - Клер Чаку (Албания)
Сабина Ибрагимова - без пары
Турнирное положение: 1. Теодора Инжач (Сербия) - 9 очков, 2. Ирина Булмага (Румыния), 3. Маи Нарва (Эстония) - по 7,5, 15. Гюльнар Мамедова, 24. Туркан Мамедъярова - по 6,5.
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