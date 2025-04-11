11 Апреля 2025
RU

Азербайджанские шахматистки на финише чемпионата Европы

Шахматы
Новости
11 Апреля 2025 09:27
17
Азербайджанские шахматистки на финише чемпионата Европы

Сегодня на острове Родос (Греция) будет сыгран заключительный тур чемпионата Европы по шахматам среди женщин.

Как сообщает İdman.biz, перед 11-м туром наилучший результат среди азербайджанских шахматисток демонстрирует Гюльнар Мамедова. Она набрала 6,5 очков и занимает 15-е место. Столько же у Тюркан Мамедъяровой, но у нее хуже дополнительные показатели - она идет 24-й.
Лучшие десять шахматисток получат вакансии на Кубок мира.

Пары 11-го тура:

Гюльнар Мамедова - Анастасия Киртадзе (Грузия)
Оливия Киолбаса (Польша) - Тюркан Мамедъярова
Говхар Бейдуллаева - Марьям Мкртчан (Армения)
Руиз Кальзета (Испания) - Ульвия Фаталиева
Нармин Абдинова - Михалина Рудзинска (Польша)
Аян Аллахвердиева - Ирина Челушкина (Сербия)
Лала Гусейнова - Клер Чаку (Албания)
Сабина Ибрагимова - без пары

Турнирное положение: 1. Теодора Инжач (Сербия) - 9 очков, 2. Ирина Булмага (Румыния), 3. Маи Нарва (Эстония) - по 7,5, 15. Гюльнар Мамедова, 24. Туркан Мамедъярова - по 6,5.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Три из трех у Мурадлы в Рейкьявике
09:32
Шахматы

Три из трех у Мурадлы в Рейкьявике

Стопроцентный результат имеют еще девять участников
Гюльнар Мамедова одержала победу и может попасть на Кубок мира
10 Апреля 22:44
Шахматы

Гюльнар Мамедова одержала победу и может попасть на Кубок мира

В то же время Тюркан Мамедъярова выиграла четвертую партию подряд
Чемпионка мира выиграла вторую партию подряд
10 Апреля 16:50
Шахматы

Чемпионка мира выиграла вторую партию подряд

Учитывая победу накануне, обладательница титула ведет со счетом 4:2
Успешный старт Сафарли и Мурадлы в Рейкьявике
10 Апреля 09:52
Шахматы

Успешный старт Сафарли и Мурадлы в Рейкьявике

Турнир проходит по швейцарской системе в девять туров и в нем выступают 424 шахматиста
Азербайджанские шахматистки отдалились от Кубка мира
10 Апреля 09:05
Шахматы

Азербайджанские шахматистки отдалились от Кубка мира

Они находятся за пределами Топ-23
Азербайджанская шахматистка обыграла соперницу из Армении на ЧЕ
9 Апреля 22:11
Шахматы

Азербайджанская шахматистка обыграла соперницу из Армении на ЧЕ

Между тем, Гюльнар Мамедова потерпела первое поражение в Греции

Самое читаемое

"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата
Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО
10 Апреля 02:26
Борьба

Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО

Хетаг Газюмов заступился за своего земляка
Месси принёс победу "Интер Майами" и помог выйти в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ - ВИДЕО
10 Апреля 09:12
Мировой футбол

Месси принёс победу "Интер Майами" и помог выйти в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ - ВИДЕО

Встреча прошла в Форт-Лодердейле