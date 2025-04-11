Азербайджанские шахматистки на финише чемпионата Европы

Сегодня на острове Родос (Греция) будет сыгран заключительный тур чемпионата Европы по шахматам среди женщин.

Как сообщает İdman.biz, перед 11-м туром наилучший результат среди азербайджанских шахматисток демонстрирует Гюльнар Мамедова. Она набрала 6,5 очков и занимает 15-е место. Столько же у Тюркан Мамедъяровой, но у нее хуже дополнительные показатели - она идет 24-й.

Лучшие десять шахматисток получат вакансии на Кубок мира.

Пары 11-го тура:

Гюльнар Мамедова - Анастасия Киртадзе (Грузия)

Оливия Киолбаса (Польша) - Тюркан Мамедъярова

Говхар Бейдуллаева - Марьям Мкртчан (Армения)

Руиз Кальзета (Испания) - Ульвия Фаталиева

Нармин Абдинова - Михалина Рудзинска (Польша)

Аян Аллахвердиева - Ирина Челушкина (Сербия)

Лала Гусейнова - Клер Чаку (Албания)

Сабина Ибрагимова - без пары

Турнирное положение: 1. Теодора Инжач (Сербия) - 9 очков, 2. Ирина Булмага (Румыния), 3. Маи Нарва (Эстония) - по 7,5, 15. Гюльнар Мамедова, 24. Туркан Мамедъярова - по 6,5.

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