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Гюльнар Мамедова одержала победу и может попасть на Кубок мира

Шахматы
Новости
10 Апреля 2025 22:44
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Гюльнар Мамедова одержала победу и может попасть на Кубок мира

Азербайджанская шахматистка Гюльнар Мамедова одержала победу и сохраняет шансы на путевку на Кубок мира.

Как передает İdman.biz, в рамках десятого тура Мамедова нанесла поражение черными фигурами Инге Хурцилава. В активе шахматистки 6,5 очков, и она занимает 15-е место в турнирной таблице.

Напомним, десять лучших шахматисток первенства континента квалифицируются на Кубок мира, и Мамедова все еще сохраняет шансы на путевку, но для этого ей необходимо побеждать в последнем туре.

Также 6,5 очков набрала Тюркан Мамедъярова, однако она имеет худшие дополнительные показатели и занимает 24-ю строчку. В предпоследнем туре Туркан обыграла Викторию Радеву (Болгария). Кстати, для Мамедъяровой это четвёртая победа подряд.

По шесть очков набрали Говхар Бейдуллаева и Ульвия Фаталиева, которые занимают 26-е и 40-е места соответственно.

Чемпионкой Европы досрочно стала сербская шахматистка Теодора Инжак, набравшая девять очков. Ближайшие преследовательницы отстают на полтора очка и при любом раскладе не смогут догнать сербку по итогам заключительного тура.

İdman.biz

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