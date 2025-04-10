Чемпионка мира выиграла вторую партию подряд

В Шанхае завершилась первая половина матча за мировую шахматную корону среди женщин.
Как передает İdman.biz, в шестой партии действующая чемпионка Цзюй Вэньцзюнь вновь обыграла претендентку Тань Чжунъи. На сей раз черными фигурами.
Учитывая победу накануне, обладательница титула ведет со счетом 4:2.
Это была последняя партия, сыгранная шахматистками в Шанхае. Матч за корону продолжится в Чунцине.
Седьмая партия пройдет 13 апреля.
Всего предусмотрено 12 партий в классику. Шахматистка, набравшая 6,5 очков, завоюет корону.
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