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Азербайджанские шахматистки отдалились от Кубка мира

Шахматы
Новости
10 Апреля 2025 09:05
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Азербайджанские шахматистки отдалились от Кубка мира

Сегодня на чемпионате Европы по шахматам среди женщин на острове Родос (Греция) пройдут партии десятого тура.

Как передает İdman.biz, азербайджанские шахматистки в данный момент находятся за пределами Топ-23. По 5,5 очка набрали Говхар Бейдуллаева, Гюльнара Мамедова, Нармин Абдинова и Тюркан Мамедъярова. Все они существенно отдались от Кубка мира, путевки на который завоюет десять сильнейших игроков по итогам континентального первенства .

Пары десятого тура:

Анастасия Аврамиду (Греция) – Говхар Бейдуллаева
Инга Хурцилава (Грузия) – Гюльнар Мамедова
Наталья Жукова (Украина) – Нармин Абдинова
Тюркан Мамедъярова – Виктория Радева (Болгария)
Ульвия Фаталиева – Аян Аллахвердиева
Марьям Мкртчан (Армения) – Сабина Ибрагимова
Екатерини Павлиду (Греция) – Лала Гусейнова

Турнирное положение: 1. Теодора Инжач (Сербия) – 8 очков, 2. Ирина Булмага (Румыния) – 7,5, 3. Маи Нарва – 6,5. 23. Говхар Бейдуллаева, 24. Гюльнар Мамедова, 33. Нармин Абдинова, 38. Тюркан Мамедъярова – по 5,5.

İdman.biz

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