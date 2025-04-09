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Азербайджанская шахматистка обыграла соперницу из Армении на ЧЕ

Шахматы
Новости
9 Апреля 2025 22:11
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Азербайджанская шахматистка обыграла соперницу из Армении на ЧЕ

Азербайджанская шахматистка Лала Гусейнова одержала победу над представительницей Армении в очередном туре чемпионата Европы на греческом Родосе.

Как передает İdman.biz, в рамках девятого тура континентального первенства Гусейнова белыми фигурами переиграла Габриэллу Арутюнян. В активе азербайджанской шахматистки четыре очка, и она занимает 92-е место.

Что касается ведущих шахматисток, то Гюльнар Мамедова потерпела первое поражение в турнире, уступив француженке Дейманте Даулите-Корретте, и с 5,5 очками опустилась на 24-е место.

По 5,5 очков среди азербайджанских шахматисток также набрали Говхар Бейдуллаева, Туркан Мамедъярова и Нармин Абдинова, которые занимают 23-е, 38-е и 33-е места соответственно.

После девяти туров единоличное лидерство удерживает Теодора Инжак (Сербия), которая набрала восемь очков, на пол-очка опережая преследователей.

İdman.biz

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