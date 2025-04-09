Мамедова и Бейдуллаева сохраняют шансы на Кубок мира

Две азербайджанские шахматистки сохраняют неплохие шансы на завоевание путевки на Кубок мира.

Как передает İdman.biz, десять вакансий разыгрываются на чемпионате Европы на острове Родос (Греция). За три тура до финиша проходное десятое место занимает Гюльнар Мамедова. Она набрала 5,5 очка и по дополнительным показателям опережает 11 соперниц.

Также возможность пробиться на Кубок мира сохраняет Говхар Бейдуллаева. В ее активе пять баллов и 23-я позиция. В случае результативной игры в оставшихся турах она может пробиться в десятку.

У остальных наших шахматисток шансов продолжить борьбу за Кубок мира намного меньше. По 4,5 балла имеют Сабина Ибрагимова, Нармин Абдинова и Тюркан Мамедъярова.

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