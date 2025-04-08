Мамедова против Бейдуллаевой на чемпионате Европы

Восьмой тур чемпионата Европы на острове Родос (Греция) ознаменуется встречей двух азербайджанских шахматисток.
Как передает İdman.biz, очную партию проведут Гюльнар Мамедова и Говхар Бейдуллаева. Друг от друга их отделяют полбалла: Мамедова находится на пороге десятки, а Бейдуллаева занимает 19-е место.
Ниже приводим все пары восьмого тура с участием наших шахматисток:
Гюльнар Мамедова – Говхар Бейдуллаева
Сабина Ибрагимова – Лан Яо (Англия)
Аян Аллахвердиева – Кесария Мгеладзе (Грузия)
Инна Гапоненко (Украина) – Нармин Абдинова
Элиф Йылдыз (Турция) – Ульвия Фаталиева
Тюркан Мамедъярова – Бодхана Сиванандан (Англия)
Анна Сильва (Португалия) – Лала Гусейнова
Турнирное положение: 1. Анастасия Киртадзе (Грузия), 2. Теодора Инжач (Сербия) – по 6 очков, 3. Белла Хотенашвили (Грузия) – 5,5, 11. Гюльнар Мамедова – 5, 19. Говхар Бейдуллаева – 4,5.
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