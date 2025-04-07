Карлсен, Каруана, Непомнящий и Ко собрались в Париже

Сегодня в Париже стартует второй этап Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025, на котором в шахматы Фишера сыграют двенадцать игроков.

Как передает İdman.biz, в нем примут Магнус Карлсен (Норвегия), Доммараджу Гукеш, Арджун Эригайси, Рамешбабу Праггнанандаа, Сантош Видит (все - Индия), Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Ханс Ниманн (все - США), Ян Непомнящий (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Винсент Кеймер (Германия) и Рихард Раппорт (Венгрия).

7-8 апреля пройдет круговой турнир по рапиду (по 10 минут + 10 секунд), из которого восемь игроков выйдут в плей-офф.

С 9 по 14 февраля - нокаут-турнир - две партии с классическим контролем (по 90 минут + 30 секунд), при равном счете тай-брейк (две партии в рапид, далее две блиц и, при необходимости, "армагеддон").

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