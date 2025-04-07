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Каким будет седьмой тур чемпионата Европы для азербайджанских шахматисток?

Шахматы
Новости
7 Апреля 2025 09:10
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Каким будет седьмой тур чемпионата Европы для азербайджанских шахматисток?

На острове Родос (Греция) после однодневной паузы возобновляется чемпионат Европы по шахматам среди женщин.

Как передает İdman.biz, в нем принимают участие восемь азербайджанских игроков - действующая обладательница титула Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Тюркан Мамедъярова, Сабина Ибрагимова, Нармин Абдинова и Лала Гусейнова.

После шести туров наилучший результат у Бейдуллаевой - 4,5 очка и десятое место. На полбалла отстает Мамедова.
Также на кону десять путевок на Кубок мира.

Всего в соревновании принимают участие 137 шахматисток из 34-х стран.

Пары седьмого тура:

Говхар Бейдуллаева - Лилит Мкртчан (Армения)
Кесария Мгеладзе (Грузия) - Гюльнар Мамедова
Паулин Гушар (Франция) - Сабина Ибрагимова
Ульвия Фаталиева - Екатерини Павлиду (Греция)
Эмилия Дьяк-Сала (Австрия) - Аян Аллахвердиева
Нармин Абдинова - Анжелика Ненова (Болгария)
Андреа Бочничкова (Словакия) - Туркан Мамедъярова
Лала Гусейнова - Ясмин Шлоффер (Австрия)

Турнирное положение: 1. Анастасия Киртадзе (Грузия) - 5,5 очков, 2. Маи Нарва (Эстония), 3. Белла Хотенашвили (Грузия) - по 5, 10. Говхар Бейдуллаева - 4,5, 15. Гюльнар Мамедова - 4.

İdman.biz

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