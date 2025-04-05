Азербайджанские шахматистки ждут шестой тур чемпионата Европы

На острове Родос (Греция) продолжается чемпионат Европы по шахматам среди женщин.

Как передает İdman.biz, в нем принимают участие восемь азербайджанских игроков - действующая обладательница титула Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Тюркан Мамедъярова, Сабина Ибрагимова, Нармин Абдинова и Лала Гусейнова.

После пяти туров наши шахматистки находятся за пределами десятки. Бейдуллаева и Мамедова набрали по 3,5 балла и находятся на 17-м и 18-м местах.

Также на кону десять путевок на Кубок мира.

Всего в соревновании примут участие 137 шахматисток из 34-х стран.

Пары шестого тура:

Гюльнар Мамедова - Нино Бациашвили (Грузия)

Лаура Унук (Словения) - Говхар Бейдуллаева

Белослава Крастева (Болгария) - Ульвия Фаталиева

Анна Хачатрян (Армения) - Аян Аллахвердиева

Йоланта Завадска (Польша) - Нармин Абдинова

Туркан Мамедъярова - Серен Тырпан (Турция)

Сабина Ибрагимова - Лала Гусейнова

Турнирное положение: 1. Анастасия Киртадзе (Грузия), 2. Маи Нарва (Эстония), 3. Белла Хотенашвили (Грузия) - по 4,5 очка, 17. Говхар Бейдуллаева, 18. Гюльнар Мамедова - по 3,5.

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