Бейдуллаева преследует лидера чемпионата Европы

На острове Родос (Греция) продолжается чемпионат Европы по шахматам среди женщин.

Как передает İdman.biz, в нем принимают участие восемь азербайджанских игроков - действующая обладательница титула Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Тюркан Мамедъярова, Сабина Ибрагимова, Нармин Абдинова и Лала Гусейнова.

После трех туров наилучший результат демонстрирует Бейдуллаева, которая набрала 3,5 балла и отстает на пол-очка от лидера.

Также на кону десять путевок на Кубок мира.

Всего в соревновании примут участие 137 шахматисток из 34-х стран.

Пары четвертого тура:

Говхар Бейдуллаева - Александра Мальцевская (Польша)

Гюльнар Мамедова - Ставрула Цулакиду (Греция)

Анастасия Савина (Франция) - Сабина Ибрагимова

Ульвия Фаталиева - Симона Бочничкова (Словакия)

Нармин Абдинова - Алиса Сливичка (Польша)

Аян Аллахвердиева - Йоанна Паасикангас (Финляндия)

Лала Гусейнова - Тюркан Мамедъярова

Турнирное положение: 1. Элин Роэбертс (Нидерланды) - 4 очка, 2. Маи Нарва (Эстония), 3. Анастасия Куртадзе (Грузия), 6. Говхар Бейдуллаева - по 3,5.

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