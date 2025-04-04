Бейдуллаева преследует лидера чемпионата Европы

На острове Родос (Греция) продолжается чемпионат Европы по шахматам среди женщин.
Как передает İdman.biz, в нем принимают участие восемь азербайджанских игроков - действующая обладательница титула Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Тюркан Мамедъярова, Сабина Ибрагимова, Нармин Абдинова и Лала Гусейнова.
После трех туров наилучший результат демонстрирует Бейдуллаева, которая набрала 3,5 балла и отстает на пол-очка от лидера.
Также на кону десять путевок на Кубок мира.
Всего в соревновании примут участие 137 шахматисток из 34-х стран.
Пары четвертого тура:
Говхар Бейдуллаева - Александра Мальцевская (Польша)
Гюльнар Мамедова - Ставрула Цулакиду (Греция)
Анастасия Савина (Франция) - Сабина Ибрагимова
Ульвия Фаталиева - Симона Бочничкова (Словакия)
Нармин Абдинова - Алиса Сливичка (Польша)
Аян Аллахвердиева - Йоанна Паасикангас (Финляндия)
Лала Гусейнова - Тюркан Мамедъярова
Турнирное положение: 1. Элин Роэбертс (Нидерланды) - 4 очка, 2. Маи Нарва (Эстония), 3. Анастасия Куртадзе (Грузия), 6. Говхар Бейдуллаева - по 3,5.
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