Бейдуллаева против Брунелло в четвертом туре чемпионата Европы

На острове Родос (Греция) продолжается чемпионат Европы по шахматам среди женщин.

Как передает İdman.biz, в нем принимают участие восемь азербайджанских игроков - действующая обладательница титула Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Тюркан Мамедъярова, Сабина Ибрагимова, Нармин Абдинова и Лала Гусейнова.

После трех туров по 2,5 очка набрали Бейдуллаева и Ибрагимова, занимающие шестое и 11-е место.

Также на кону десять путевок на Кубок мира.

Всего в соревновании примут участие 137 шахматисток из 34-х стран.

Пары четвертого тура:

Мария Брунелло (Италия) - Говхар Бейдуллаева

Сабина Ибрагимова - Мери Арабидзе (Грузия)

Ставрула Цулакиду (Греция) - Аян Аллахвердиева

Мария Геворгян (Армения) - Ульвия Фаталиева

Инна Гапоненко (Украина) - Лала Гусейнова

Ката Карачони (Венгрия) - Гюльнар Мамедова

Анастасия Аврамиду (Греция) - Нармин Абдинова

Тюркан Мамедъярова - Эмилия Дьяк (Румыния)

Турнирное положение: 1. Маи Нарва (Эстония), 2. Элин Роэбертс (Нидерланды), 3. Анастасия Куртадзе (Грузия) - по три очка, 6. Говхар Бейдуллаева, 11. Сабина Ибрагимова - по 2,5.

İdman.biz