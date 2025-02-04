Жесткая критика от Магнуса Карлсена: "Злоупотребление властью"

«Принуждение игроков, злоупотребление властью и нарушенные обещания».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил норвежский шахматист Магнус Карлсен.

16-й чемпион мира жестко раскритиковал президента ФИДЕ Аркадия Дворковича в публикации в социальных сетях:

«Принуждение игроков, злоупотребление властью и нарушенные обещания. Президент ФИДЕ Дворкович, чтобы убедить меня сыграть [на чемпионате мира] по рапиду и блицу в Нью-Йорке, вы написали 19 декабря моему отцу: «Просто хочу передать вам и Магнусу, что что бы ни произошло между ФИДЕ и Freestyle по вопросу признания, игроки никак не пострадают. Они могут принять решение самостоятельно, и ФИДЕ не окажет никакого негативного воздействия».

Позже в тот же день вы добавили: «Я уйду в отставку, если на мое слово посягнет Совет».

Заставляя игроков подписать неприемлемый отказ, вы отреклись от своего обещания. Вы уйдете в отставку?»

Отметим, что ФИДЕ заявила, что не смогла достичь соглашения с "Freestyle Chess Tour", основанным Карлсеном. Эта организация не захотела признавать, что ФИДЕ является единственным регулятором чемпионатов мира.

İdman.biz