Фавориты вступают в борьбу

В чемпионате Азербайджана по шахматам среди мужчин сегодня состоятся первые партии 1/8 финала.
Как передает İdman.biz, с этого этапа начнут выступление ряд ведущих гроссмейстеров. Среди них Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов.
Чемпионат проходит по нокаут-системе. Соперники играют по две партии с переменой цвета, а также в случае необходимости проводят тай-брек.
1/8 финала
Первые партии
Фарид Аббасов – Шахрияр Мамедъяров
Теймур Раджабов – Намик Гулиев
Магомед Мурадлы – Ниджат Мамедов
Вугар Расулов – Рауф Мамедов
Васиф Дурарбейли – Ахмед Ахмедзаде
Вугар Асадли – Эльтадж Сафарли
Мисратдин Искендеров – Ниджат Абасов
Айдын Сулейманлы – Риад Самедов
İdman.biz