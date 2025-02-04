Фавориты вступают в борьбу

В чемпионате Азербайджана по шахматам среди мужчин сегодня состоятся первые партии 1/8 финала.

Как передает İdman.biz, с этого этапа начнут выступление ряд ведущих гроссмейстеров. Среди них Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов.

Чемпионат проходит по нокаут-системе. Соперники играют по две партии с переменой цвета, а также в случае необходимости проводят тай-брек.

1/8 финала

Первые партии

Фарид Аббасов – Шахрияр Мамедъяров

Теймур Раджабов – Намик Гулиев

Магомед Мурадлы – Ниджат Мамедов

Вугар Расулов – Рауф Мамедов

Васиф Дурарбейли – Ахмед Ахмедзаде

Вугар Асадли – Эльтадж Сафарли

Мисратдин Искендеров – Ниджат Абасов

Айдын Сулейманлы – Риад Самедов

İdman.biz