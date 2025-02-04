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Фавориты вступают в борьбу

Шахматы
Новости
4 Февраля 2025 10:07
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Фавориты вступают в борьбу

В чемпионате Азербайджана по шахматам среди мужчин сегодня состоятся первые партии 1/8 финала.

Как передает İdman.biz, с этого этапа начнут выступление ряд ведущих гроссмейстеров. Среди них Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов.

Чемпионат проходит по нокаут-системе. Соперники играют по две партии с переменой цвета, а также в случае необходимости проводят тай-брек.

1/8 финала
Первые партии

Фарид Аббасов – Шахрияр Мамедъяров
Теймур Раджабов – Намик Гулиев
Магомед Мурадлы – Ниджат Мамедов
Вугар Расулов – Рауф Мамедов
Васиф Дурарбейли – Ахмед Ахмедзаде
Вугар Асадли – Эльтадж Сафарли
Мисратдин Искендеров – Ниджат Абасов
Айдын Сулейманлы – Риад Самедов

İdman.biz

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