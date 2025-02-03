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Мамедъяров начнет чемпионат страны матчем против Аббасова

Шахматы
Новости
3 Февраля 2025 13:24
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Мамедъяров начнет чемпионат страны матчем против Аббасова

Определились некоторые пары 1/8 финала чемпионата Азербайджана по шахматам среди мужчин.

Как передает İdman.biz, начинающий соревнование со второго круга Шахрияр Мамедъяров встретится с Фаридом Аббасовым. Тогда как Ниджат Абасов сыграет с Мисратдином Искендеровым.

Айдын Сулейманлы, занявший второе место на турнире в Вейк-ан-Зее, сыграет с Риадом Самедовым, а Васиф Дурарбейли ждет Ахмеда Ахмедзаде.

Эльтадж Сафарли будет противостоять Вугару Асадли, а соперники Теймура Раджабова, Рауфа Мамедова и Магомеда Мурадлы определятся после тай-брека.

İdman.biz

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