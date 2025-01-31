1 Февраля 2025
RU

Мамедъяров - 16-й в рейтинге по рапиду

Шахматы
Новости
31 Января 2025 17:47
54
Мамедъяров - 16-й в рейтинге по рапиду

Международная Федерация шахмат вслед за классическим рейтингом опубликовала табель о рангах по рапиду и блицу на первое февраля.

Как сообщает İdman.biz, в рапиде наилучшие показатели из азербайджанских гроссмейстеров у Шахрияра Мамедъярова. Он обосновался на 16-м месте (2709), тогда как Теймур Раджабов (2670) идет 34-м, а Эльтадж Сафарли (2619) - 94-й.

Лидирует в рапиде Магнус Карлсен (Норвегия, 2819), далее следуют Динг Лижэнь (Китай, 2776) и Ян Непомнящий (ФИДЕ, 2758).

В то же время в блице Мамедъяров находится на 36-м месте (2680). Раджабов обосновался на 43-й позиции (2663). В первой сотке еще двое наших шахматистов: Рауф Мамедов (2637) находится на 64-й строчке, а Эльтадж Сафарли - на 77-й позиции (2627).

Лидером в блице также является Карлсен (2889), на второй позиции Алиреза Фирузджа (Франция, 2871), а замыкает тройку Хикару Накамура (США, 2838).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ниджат Абасов: "Этот чемпионат по уровню организации находится на одном уровне с Кубком мира"
14:34
Шахматы

Ниджат Абасов: "Этот чемпионат по уровню организации находится на одном уровне с Кубком мира"

Он оценил свои шансы в чемпионате страны, который стартовал накануне
Сулейманлы против Свейна в Вейк-ан-Зее
13:19
Шахматы

Сулейманлы против Свейна в Вейк-ан-Зее

Турнир "Tata Steel Chess" входит в решающую фазу
Сулейманлы одержал пятую победу в Вейк-ан-Зее
09:14
Шахматы

Сулейманлы одержал пятую победу в Вейк-ан-Зее

После дня отдыха возобновился турнир "Tata Steel Chess"
Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО
31 Января 19:20
Шахматы

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

Состоялась церемония жеребьевки
Шахрияр Мамедъяров вернулся в двадцатку - РЕЙТИНГ ФИДЕ
31 Января 17:35
Шахматы

Шахрияр Мамедъяров вернулся в двадцатку - РЕЙТИНГ ФИДЕ

ФИДЕ опубликовал мировой шахматный рейтинг за февраль
Сулейманлы против Вайшали в Вейк-ан-Зее
31 Января 09:00
Шахматы

Сулейманлы против Вайшали в Вейк-ан-Зее

После дня отдыха возобновляется турнир "Tata Steel Chess"

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Второе Пирейское испытание "Карабаха"
29 Января 18:48
Азербайджанский футбол

Второе Пирейское испытание "Карабаха"

В предыдущих 14 матчах преимущество было у представителей Эллады
Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов
29 Января 18:27
Азербайджанский футбол

Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов

Он стал бронзовым призером чемпионата России в 2013 году
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы