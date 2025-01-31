Мамедъяров - 16-й в рейтинге по рапиду

Международная Федерация шахмат вслед за классическим рейтингом опубликовала табель о рангах по рапиду и блицу на первое февраля.

Как сообщает İdman.biz, в рапиде наилучшие показатели из азербайджанских гроссмейстеров у Шахрияра Мамедъярова. Он обосновался на 16-м месте (2709), тогда как Теймур Раджабов (2670) идет 34-м, а Эльтадж Сафарли (2619) - 94-й.

Лидирует в рапиде Магнус Карлсен (Норвегия, 2819), далее следуют Динг Лижэнь (Китай, 2776) и Ян Непомнящий (ФИДЕ, 2758).

В то же время в блице Мамедъяров находится на 36-м месте (2680). Раджабов обосновался на 43-й позиции (2663). В первой сотке еще двое наших шахматистов: Рауф Мамедов (2637) находится на 64-й строчке, а Эльтадж Сафарли - на 77-й позиции (2627).

Лидером в блице также является Карлсен (2889), на второй позиции Алиреза Фирузджа (Франция, 2871), а замыкает тройку Хикару Накамура (США, 2838).

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