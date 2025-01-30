Фикрет Сидеифзаде: "Мы с большим интересом ждем, как пройдет чемпионат Азербайджана"

«Чемпионат Азербайджана, который состоится в этот раз, представляет большой интерес».

Об этом İdman.biz заявил заслуженный тренер по шахматам Фикрет Сидеифзаде.

Опытный специалист поделился своими мыслями в преддверии стартующего завтра чемпионата Азербайджана. Он сказал, что турнир этого года во многом отличается от других:

"Здесь будут участвовать наши сильнейшие шахматисты. Кроме того, чемпионат имеет высокий призовой фонд. До сих пор таких цифр не было. Ожидается захватывающая борьба как между мужчинами, так и женщинами. Поскольку чемпионат проводится по олимпийской системе, проигравший будет вынужден покинуть соревнования. Это придаст турниру особый интерес. Я не помню, когда в чемпионате Азербайджана играли Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов. Мы с большим интересом ждем, как пройдет борьба. Результаты интересны для всех нас. На этом турнире также определится состав команды, которая примет участие в чемпионате Европы. Вот почему мы будем следить за турниром с большим волнением".

Отметим, что чемпионат продлится до 15 февраля. Чемпионат среди мужчин пройдет по олимпийской системе с участием 26 шахматистов. В женских соревнованиях ожидается участие 16 шахматисток.

Общий призовой фонд соревнований составляет 90 тысяч манатов: 60 тысяч - для шахматистов и 30 тысяч - для шахматисток.

Айтадж Сахяд

İdman.biz