"Спящий гигант развлечений": как Магнус Карлсен превращает шахматы в шоу

Самый успешный и популярный шахматист мира, норвежец Магнус Карлсен в очередной раз отказался от участия в матче за титул чемпиона мира - без него это звание в Сингапуре сейчас разыгрывают китаец Дин Лижэнь и индиец Гукеш Доммараджу. Карлсен, выигрывавший такие матчи пять раз подряд, теперь сосредоточен на новых вызовах. Forbes Sport рассказывает о новом шахматном стартапе норвежца, в который вложились несколько миллиардеров

В шахматах невиданный бум - спасибо пандемии и сериалу

Пандемия короновируса в 2020 году спровоцировала мощнейший бум шахмат в мире. Многие находившиеся на карантине люди пытались занять себя в изоляции. Сыграло свою роль и появление в те же сроки имевшего оглушительный успех мини-сериала «Ход королевы». По данным Variety, за первые 28 дней фильм посмотрели 62 млн подписчиков. Фильм вошел в десятку лучших в 92 странах и занял первое место в 63 государствах, включая Великобританию, Аргентину, Израиль и ЮАР.

Результатом стал серьезный всплеск интереса к шахматам, самый мощный с 1972 года, когда в Рейкьявике состоялся эпохальный матч за звание чемпиона мира между американцем Бобби Фишером и советским гроссмейстером Борисом Спасским. Огромное внимание к противостоянию привлекло его проведение в самый разгар холодной войны между США и СССР, а также рекордному на то время призовому фонду в $250 000. «В Marshall Chess Club — историческом клубе из Нью-Йорка, основанном в 1915 году, — количество членов удвоилось после победы Фишера. Теперь у нас около 800 членов по сравнению с 400 до этого матча», — признавался The New York Times в 1973 году директор клуба Билл Слейтер.

Пандемийный бум имел гораздо больший эффект. В настоящее время самая популярная в мире шахматная платформа Chess.com может похвастать 190 млн активных пользователей — в январе 2020 года этот показатель составлял 51 млн. Могущество Chess.com возрастает с каждым годом благодаря множеству собственных коммерческих турниров – компания успешно борется за мировое шахматное господством с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ).

Международная компания по опросам общественного мнения и анализа данных YouGov утверждает, что общее количество регулярно играющих в шахматы взрослых людей составляет 605 млн. Больше всего фанатов древней игры в Индии (85 млн), второе место занимает Россия (50 млн), третье — Германия (16 млн), четвертое — США (35 млн) и пятое — Великобритания (6 млн). «Шахматы — спящий гигант индустрии спорта и развлечений», — цитирует генерального директора агентства M&C Saatchi Sports Стива Мартина сайт шахматных новостей и разработчик программ ChessBase.

Еще одним во многом определяющим фактором для развития шахмат является то, что они стремительно молодеют. Согласно исследованию, в настоящее время гроссмейстеры достигают своих званий в более раннем возрасте, чем когда-либо. В 2023 году девятилетний аргентинец Фаустино Оро стал самым молодым игроком, когда-либо имевшим рейтинг 2300, а в начале 2024 года англичанка Бодхана Сиванандан стала чемпионкой Европы по рапиду и блицу в возрасте 8 лет и 10 месяцев. Также настоящий фурор произвел трехлетний шахматный вундеркинд Аниша Саркара из Калькутты. В ноябре 2024 года индиец стал самым юным обладателем рейтинга ФИДЕ, информирует The Indian Express.

В стартап Карлсена вложились миллиардеры из Кремниевой долины

Возможно, лучше всех огромный медийный и коммерческий потенциал шахмат понимает главный гений современных шахмат Магнус Карлсен. В 2013 году норвежец победил Вишванатана Ананда в матче за звание чемпиона мира, и сохранял титул до 2023 года. Но в последнее время норвежец сосредоточился на поисках возможностей монетизировать свой потрясающий интеллект с помощью инвестиций.

Карлсен занялся развитием шахматных стартапов. Большинство передовых видов спорта вышли на новый уровень благодаря телевидению и вовлеченности большого количества зрителей — Магнус мечтает осуществить в шахматах схожий прорыв.

За время доминирования Карлсена в рейтинге ФИДЕ за его выступлениями пристально следили не менее миллиона соотечественников — каждый пятый житель Норвегии. Эффект выступлений Магнуса продолжает действовать даже без его нынешнего участия в чемпионатах мира: по данным крупнейшей телевизионной сети Норвегии NRK TV, в среднем 214 000 зрителей смотрят профессиональные шахматные турниры, включая 54% зрителей в возрасте от 10 до 79 лет.

«Я уже не так амбициозен, когда дело касается профессиональных шахмат, и нахожусь на другом этапе своей карьеры. Я все еще выступаю, но делаю это только из любви к игре», — признался гроссмейстер. В 2023 году норвежец открыл раунд инвестиционного финансирования для своей новой компании Fantasy Chess и принадлежащей ей платформы Take Take Take, которая должна сделать просмотр трансляций шахматных турниров веселым и увлекательным зрелищем. Приложение будет следить за поединками в прямом эфире и игроками, объясняя матчи доступным способом, которого, по словам Карлсена, иногда не хватает на таких стриминговых платформах, как YouTube и Twitch.

Take Take Take удалось привлечь $3 млн от инвесторов и любителей шахмат, включая основателя платежной системы PayPal Питера Тиля, американского венчурного капиталиста Джима Брейера, а также фонда Breakthrough Initiatives во главе с Марком Цукербергом. Как сообщил норвежский таблоид Verdens Gang октябре 2024 года компания запустила свое мобильное приложение для iOS и Android, с помощью которого фанаты могут смотреть шахматы в прямом эфире, следить за любимыми игроками и получать доступ к статистике и комментариям.

«Мы хотим, чтобы это была платформа для просмотра шахмат», — говорит Карлсен, который будет предлагать видеообзоры турниров и анализировать выступления игроков во время крупных турниров. Помогать ему будет одна из самых известных норвежских спортивных комментаторов Кая Снаре. Take Take Take дебютировала 25 ноября 2024 года на матче за титул чемпиона мира по шахматам в Сингапуре, где действующий чемпион Дин Лижэнь защищает титул в противостоянии с претендентом из Индии Гукешем Доммараджу.

Продажа первого шахматного стартапа принесла $93 млн

Стартап заимствовал некоторые подходы из норвежского телевидения, включая фокус на эмоциях игроков в поворотные моменты матчей и визуализацию данных в реальном времени, демонстрирующую шансы каждого игрока на победу. В Норвегии фраза «Sjå på pilen!» («Посмотрите на стрелку!») стала крылатой в шахматных трансляциях, сродни «Г-о-о-ол!» в футболе. Помимо передовой инфографики, в приложении применяется оценочная полоса с игривыми штрихами, такими как эмодзи, наложенными на фигуры. Потеющий эмодзи для фигуры, находящейся под угрозой, или смайлик для фигуры, которая захватила другую, — предоставляя зрителям забавный и интуитивно понятный способ следить за действием.

Названный в честь обмена фигурами в быстрых шахматах Take Take Take стал уже вторым стартапом Карлсена, связанным с любимой игрой. Предыдущий проект, получивший название Play Magnus, норвежец учредил в 2013 году совместно со своим менеджером Андерсом Брандтом и инвестором Эспеном Адгештейном. Play Magnus позволяет пользователям совершенствовать свои навыки, бросая вызов боту-версии Карлсена на разных этапах его шахматного развития — от 5-летнего новичка до 23-летнего чемпиона мира. Проект получился очень успешным. Инвестиции шахматиста составили всего $13 000 за право владения 60% компании, которая в 2022 году была продана за $93 млн.

«Наша цель — сделать шахматы телевизионным видом спорта, — поделился планами с Dagbladet генеральный директор и соучредитель Fantasy Chess Матс Кристиансен, который несколько лет работал директором по маркетингу норвежского стартапа доставки товаров из интернет-супермаркетов Oda. — По-прежнему существует большая разница между тем, сколько людей играют в шахматы и сколько смотрят. Мы станем площадкой для всех любителей шахмат и попробуем удержать их внимание. В приложении уже зарегистрировались около 100 000 человек. Было бы круто, если через пять лет шахматные баталии прошли на арене Madison Square Garden. С двумя игроками на центральном ринге, тысячами фанатов, выкрикивающих ходы и подбадривающих любимых игроков, а также большими призовыми».

«Шахматы уже значительно развились, став более цифровыми, и в них есть много элементов киберспорта. Это то, к чему нам нужно стремиться, — убежден Карлсен. — Я думаю, шахматы на киберспортивной арене — это захватывающая перспектива. Вы играете в шахматы онлайн, так что этот компонент уже есть, но нам нужна другая обстановка с более громкой аудиторией, лучшей презентацией и игрой в быстрые шахматы».

