Дин Лижэнь: "Для зрителей хорошо, что счет пока равный"

На матче за мировую шахматную корону в Сингапуре наступил второй день отдыха.

Как передает İdman.biz, шестая партия между Дин Лижэнем (Китай) и Доммараджу Гукешем (Индия) принесла ничью. Счет в матче - 3:3.

Это была увлекательная партия, но трудно решить, кто должен быть доволен ее результатом. Гукеш показал свой боевой дух, уклонившись от ничьей, но Дин не ошибался и уверенно провел окончание.

После поединка чемпион мира так ответил на вопрос о том, что он будет делать, если сохранит титул: "В прошлый раз после победы в матче я заплакал. Теперь я смогу улыбнуться!"

Дин считает, что может усилиться в ходе матча: «Я думаю, что для зрителей хорошо, что счет матча пока равный. В следующих партиях будет много интересного. Лично я хочу набрать как можно больше очков!».

Во вторник Гукеш будет играть белыми.

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