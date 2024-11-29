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Шахматный курс на Уолл-Стрит

Шахматы
Новости
29 Ноября 2024 16:07
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Шахматный курс на Уолл-Стрит

ФИДЕ представила место проведения чемпионата мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-31 декабря в Нью-Йорке.

Как передает İdman.biz, он состоится на Уолл-Стрит - одной из главных финансовых столиц мира.

Открытый турнир пройдет на Cipriani Wall Street - исторической архитектурной достопримечательности, расположенной в самом сердце финансового района Нью-Йорка.

А женский турнир пройдет прямо через дорогу по адресу 48 Wall Street, еще одно историческое место, где когда-то размещались Банк Нью-Йорка и музей Американских финансов.

В соответствии с расписанием, соревнования в рапид состоятся 26-28 декабря, затем будет день отдыха, а 30-31 декабря участники сразятся в блиц.

Отметим, что в Нью-Йорке сыграют как минимум шесть азербайджанских шахматистов, гарантировавших это право по результатам чемпионата страны по рапиду и блицу. Это Эльтадж Сафарли, Вугар Расулов, Магомед Мурадлы, Гюльнар Мамедова, Зейнаб Мамедъярова и Ханым Баладжаева.

İdman.biz

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