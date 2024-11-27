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Министерство молодежи и спорта прокомментировало прекращение деятельности Нахчыванской федерации шахмат

Шахматы
Новости
27 Ноября 2024 09:57
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Министерство молодежи и спорта прокомментировало прекращение деятельности Нахчыванской федерации шахмат

В Министерство молодежи и спорта поступила информация о ликвидации действующей федерации шахмат Нахчыванской Автономной Республики по собственному решению.

Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью министерства Габиль Мехтиев в ответ на запрос İdman.biz.

По его словам, в стране функционирует Федерация шахмат Азербайджана, аккредитованная Министерством молодежи и спорта:

"В будущем эта федерация будет проводить соответствующую работу для непрерывного развития шахмат как в Нахчыване, так и в других регионах нашей страны".

Отметим, что день назад было объявлено, что Шахматная федерация Нахчыванской Автономной Республики прекратила свою деятельность. Главой упомянутой шахматной федерации был Сеймур Талыбов, сын бывшего председателя Верховного Меджлиса Нахчывана Васифа Талыбова.

İdman.biz

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