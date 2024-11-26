Федерация, возглавляемая сыном Васифа Талыбова, прекратила свою деятельность

Федерация шахмат Нахчыванской Автономной Республики прекратила свою деятельность.

İdman.biz сообщает, что федерация, основанная в 2002 году, прекратила свою деятельность и была распущена.

Об этом сообщается на официальном Facebook-аккаунте организации.

Сообщается, что за этот период в Нахчыване выросли титулованные шахматисты, чемпионы и призёры Европы, многократные чемпионы Азербайджана, шахматисты, выигравших множество международных шахматных турниров: «В Нахчыване прошло бесчисленное количество международных турниров, в частности, "Nakhchivan Open", нашедшие свое место в мировых шахматах».

Отметим, что председателем Шахматной федерации Нахчыванской Автономной Республики был Сеймур Талыбов. Он сын Васифа Талыбова, бывшего председателя Верховного Меджлиса Нахчывана.

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