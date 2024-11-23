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Магнус Карлсен: "Если Гукеш ударит первым, то выиграет без проблем"

Шахматы
Новости
23 Ноября 2024 19:49
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Магнус Карлсен: "Если Гукеш ударит первым, то выиграет без проблем"

Лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен поделился своими ожиданиями от матча за мировую шахматную корону между Динг Лиреном (Китай) и Доммараджу Гукешем (Индия).

Как передает İdman.biz, в предстоящем противостоянии, которое начнется 25 ноября в Сингапуре, норвежец отдает предпочтение Гукешу.
«Очевидно, что Гукеш - явный фаворит. Это один из тех матчей, в котором, если Доммараджу ударит первым, он выиграет без каких-либо проблем. Но чем дольше игра будет идти без побед, тем лучше для Динга. У него есть способности, но у него нет уверенности. Всё, что может потенциально придать ему эту уверенность, может помочь ему выиграть этот матч», - поделился Магнус мнением с ChessBase India.

İdman.biz

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