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Битва за корону в Сингапуре: Динг против Гукеша

Шахматы
Новости
23 Ноября 2024 12:21
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Битва за корону в Сингапуре: Динг против Гукеша

Сегодня в Сингапуре начинается матч за мировую шахматную корону между Динг Лиреном (Китай) и Доммараджу Гукешем (Индия). В этот день пройдет церемония открытия турнира, а первая партия состоится лишь 25 ноября. Всего запланировано 14 игровых дней и пять выходных.

Как передает İdman.biz, Динг Лирен и Гукеш ранее встречались между собой всего четыре раза. В двух поединках в классических шахматах сильнее был китаец. Что интересно, обе встречи прошли на «Tata Steel Masters», правда, с разницей в год.

В быстрых шахматах преимущество на стороне Доммараджу. Один раз соперники сыграли вничью, а один раз победу одержал Гукеш.

Гроссмейстеры могли сразиться на шахматной Олимпиаде – 2024, но тогда Динг воспользовался правом замены и пропустил игру.

Каждый из участников до начала матча за шахматную корону признавался, что не видит себя фаворитом поединка.

«В целом я не верю в прогнозы и в то, кто является фаворитом. Я просто думаю, что тот, кто каждый день будет проявлять себя лучше, в конечном итоге победит. Я просто сосредоточен на процессе и стараюсь каждый день находиться в лучшей форме», – сказал Гукеш в интервью ФИДЕ.

18-летний индийский гроссмейстер, пятый номер мирового рейтинга, победитель недавнего турнира претендентов и тот, кто попытается отобрать титул у действующего чемпиона.

«Очевидно, что я буду аутсайдером в этом матче. Надеюсь, что смогу стать совершенно другим игроком и хотя бы дать ему бой, чтобы замедлить его темп… чтобы у меня было несколько шансов на победу», – пояснил Динг в интервью Take Take Take.

Сейчас шахматист занимает очень скромное для чемпиона 23-е место в мировом рейтинге. Однако не так давно он выглядел намного лучше: его наивысшей позицией в списке ФИДЕ было второе место в 2022-м.

Правила распределения призовых будут отличатся от предыдущих матчей за корону. Во многом выигрыш будет зависеть от результата матча.
Общий призовой фонд составит 2,5 млн. долларов. Если матч закончится в течение 14 поединков, то каждый участник получит по $ 200 тыс. за каждую выигранную партию. Если же судьба титула будет решена на тай-брейке, то победитель заберёт $ 1,3 млн, а вице-чемпион – на $ 100 тыс. меньше.

Учитывая общую универсальность обоих соперников, можно сказать, что оба отдают предпочтение практической стороне игры. Стартовые позиции для них не будут иметь такого большого значения, – и все должно будет решиться непосредственно за доской. А их прежние счеты – тут не в счет.

И уж точно у Гукеша не будет никакого отрицательного эмоционального фона при встрече с Дингом за доской. А тот в свою очередь, не выйдя на партию против него на Олимпиаде, мог попытаться воссоздать у Доммараджу ложное ощущение, что он боится его, он окончательно сломлен и не готов противостоять его напору. Поэтому в Сингапуре пойдет борьба нервов.

İdman.biz

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