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Азербайджан на чемпионате Европы: что говорят цифры?

Шахматы
Аналитика
21 Ноября 2024 20:32
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Азербайджан на чемпионате Европы: что говорят цифры?

Значимым для азербайджанских шахмат стал чемпионат Европы, прошедший в черногорском Петроваце, где Рауф Мамедов квалифицировался на чемпионат мира, войдя в топ-20, а 10 наших шахматистов попали в топ-100.

İdman.biz рассмотрел континентальный чемпионат и статистические показатели участия азербайджанских шахматистов.

В чемпионате Европы приняли участие 388 шахматистов из 42 стран. Из них 119 гроссмейстеров, 3 женщины-гроссмейстера. При этом 9 из 22 представителей Азербайджана, принявших участие в соревнованиях, были мужчинами-гроссмейстерами, а одна - женщиной-гроссмейстером.

Азербайджан стал четвертой командой турнира по количеству участников. Нас опередили Турция (41), Сербия (24) и Польша.

Самым рейтинговым участником турнира был словенец Владимир Федосеев, занимающий 27-е место в рейтинге ФИДЕ. Однако этот шахматист завершил турнир на 14-м месте. Победителем стал серб Александар Инджич (9 очков), который с первого тура лидировал и сохранил его до конца. Он был 33-м среди участников и не попал даже в топ-100 рейтинга ФИДЕ.

Рауф Мамедов, занявший 14-е место с 7,5 очками, стал единственным шахматистом Азербайджана, прошедшим квалификацию на чемпионат мира, попав в топ-20. По количеству шахматистов, вошедших в топ-20, лидируют Германия и Румыния (по 3).

Что касается первой сотни, то здесь Азербайджан недосягаем. 10 наших шахматистов входят в Топ-100. Это Магомед Мурадлы (22 место), Эльтадж Сафарли (29 место) и Васиф Дурарбейли (31 место), набравшие по 7,5 очка, Мисратдин Искендеров (35 место), Айдын Сулейманлы (53 место) с 7 баллами, Хазар Бабазаде (74 место), Риад Самедов ( 81), Вугар Асадли (82) и Ахмед Ахмедзаде (90) с 6,5.

Далее по количеству участников в Топ-100 расположились Армения (8), Германия (7), Турция (6) и Румыния (6).

В Топ-100 также вошли 12 шахматистов в возрасте до 18 лет. Лучший результат среди них показал украинец Игорь Самуненков, занявший 34-е место. Наш шахматист Риад Самедов, занявший 81-е место в общем зачете, показал 11-й результат среди 18-летних.

13 из 22 шахматистов Азербайджана показали результат лучше, чем их позиция в турнирном рейтинге. Наибольшую разницу показал Мисратдин Искендеров, занявший 35-е место, несмотря на то, что он сотый в рейтинге среди участников. Самый низкий результат у Орхана Абдулова, который финишировал на 281-м месте, хотя в стартовом списке был 191-м.

Турнир также повлиял на выступление наших шахматистов в рейтинге ФИДЕ. 13 наших шахматистов увеличили свой рейтинг, 9 - уменьшили. Самый большой прирост у Умида Асланова (+27,20). Значительно увеличили свои баллы также Шахин Велиев (24,20) и Аян Аллахвердиева (19,80). Самая большая потеря у Орхана Багирова, завершившего турнир всего с 2 очками (-97,60).

По сравнению с последним чемпионатом Европы, 5 из 19 наших представителей вошли в число 100 лучших на прошлогоднем континентальном соревновании, а 3 из них вошли в последнюю десятку 100 лучших. Лучший результат показал Ниджат Абасов, занявший 17-е место с 7,5 очка.

Вугар Мамедов

İdman.biz

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