Рауф Мамедов и другие участники Кубка мира

ФИДЕ подтвердила квалификацию двадцати шахматистов на Кубок мира через чемпионат Европы в Петроваце (Черногория).

Как передает İdman.biz, одним из обладателей вакансии стал азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов.

Также на Кубок мира квалифицировались Александр Инджич, Велимир Ивич (оба Сербия), Даниэль Дарда, (Бельгия), Фредерик Свейн, Александр Донченко, Расмус Свейн (все Германия), Богдан-Даниэль Дьяк, Александр Мотылев, Константин Лупулеску (все Румыния), Иван Чепаринов (Болгария), Максим Чигаев, Даниил Юффа (Испания), Каспер Пиорун, Матеуш Бартел (оба Польша), Владимир Федосеев (Словения), Эмре Джан (Турция), Никита Витюгов (Англия) и Владислав Ковалев (ФИДЕ).

Отметим, что отбор на Кубок мира через чемпионаты Европы будет продолжен и в следующем году.

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