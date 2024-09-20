Лучшие гроссмейстеры всех времен

Международная шахматная федерация (FIDE) признала норвежца Магнуса Карлсена и Юдит Полгар из Венгрии лучшими гроссмейстерами всех времен.

Как сообщает İdman.biz, Карлсен и Полгар получили свои награды в четверг на гала-вечере в Будапеште, посвященном столетию FIDE. Полгар, завершившая карьеру в августе 2014 года, возглавляла женский рейтинг FIDE с 1989 по 2015 год. В составе женской сборной Венгрии спортсменка завоевывала золото на Всемирных шахматных олимпиадах в 1988 и 1990 годах. Кроме того, она дважды становилась серебряным призером соревнований в составе мужской национальной команды.

Карлсен владел титулом чемпиона мира с 2013 по 2023 год, проведя четыре успешных защиты. От пятой защиты норвежец добровольно отказался, и титул перешел к китайцу Дин Лижэню, обыгравшему в матче за шахматную корону россиянина Яна Непомнящего.

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