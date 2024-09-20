Фаик Гасанов получил награду от ФИДЕ

ФИДЕ в рамках Всемирной Шахматной Олимпиады в Будапеште провела Гала-вечер.

Как передает İdman.biz, на нем организация «отметила исключительные достижения и вклад отдельных лиц, групп и организаций в шахматное сообщество".

Специальную награду получил вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаик Гасанов.

ФИДЕ представила лауреата следующим образом:

«Патриарх азербайджанских шахмат Фаиг Гасанов внес значительный вклад в развитие игры в одной из сильнейших шахматных стран мира. Он стал международным арбитром в 1980 году. Гасанов был главным арбитром на Олимпиадах, Кубках мира, Гран-При и чемпионатах среди юниоров, а также заместителем главного арбитра на матче Се Цзюнь - Сюзан Полгар и на командном чемпионате мира. С 1975 года он является вице-президентом Федерации шахмат Азербайджана. Гасанов также известен тем, что на протяжении 55 лет ведет еженедельную программу «Шахматный клуб» на AzTV».

İdman.biz