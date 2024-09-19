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Посол встретился с шахматистами, участвующими в Олимпиаде

Шахматы
Новости
19 Сентября 2024 13:02
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Посол встретился с шахматистами, участвующими в Олимпиаде

Посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде встретился с членами национальной сборной, участвующей в 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште.

Как сообщает İdman.biz, во встрече, состоявшейся в посольстве, приняли участие президент Федерации шахмат Азербайджана (ФША), вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов, вице-президент ФША Фаиг Гасанов, генеральный секретарь федерации Илаха Гадимова, а также тренерский состав национальной сборной.

Посол пожелал успехов азербайджанским шахматистам, представляющим нашу страну на международных соревнованиях.

İdman.biz

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