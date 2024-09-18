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Азербайджан назвал состав на матчи с Казахстаном

Шахматы
Новости
18 Сентября 2024 12:24
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Азербайджан назвал состав на матчи с Казахстаном

После однодневного отдыха в Будапеште (Венгрия) возобновляется 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада.

Как передает İdman.biz, мужская сборная Азербайджана после двух поражений кряду от Индии и Литвы, в седьмом туре встретится с Казахстаном.

АЗЕРБАЙДЖАН – КАЗАХСТАН
Айдын Сулейманлы – Денис Махнев
Ниджат Абасов – Казыбек Ногербек
Рауф Мамедов – Алишер Сулейменов
Магомед Мурадлы – Рамазан Жалмаханов

Турнирное положение: 1. Индия – 12 очков, 2. Вьетнам, 3. Китай – по 11, 22. Азербайджан – 8.

А наша женская команда, продолжающаяся бороться за высокие места, также сыграет с Казахстаном.

АЗЕРБАЙДЖАН – КАЗАХСТАН
Гюнай Мамедзаде – Бибисара Ассаубаева
Ульвия Фаталиева – Меруэрт Камалиденова
Говхар Бейдуллаева – Ксения Балабаева
Гюльнар Мамедова – Алуа Нурман

Турнирное положение: 1. Индия – 12 очков, 2. Грузия, 3. Польша – по 11, 10. Азербайджан – 10.

İdman.biz

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