Шахматный олимпийский экватор позади

Всемирная Шахматная Олимпиада в Будапеште перевалила за экватор. Она по-разному складывается для сборных Азербайджана. Если женская команда остается в борьбе за высокие места, то мужской коллектив, начавший достаточно уверенно, затем потерпел два поражения кряду – вначале от Индии, а затем от Литвы.

Как передает İdman.biz, одним из залогов хорошего выступления женской сборной является то, что шахматистки очень неплохо держат свои доски, даже когда у кого-то не идет игра. Например, у лидера команда Гюнай Мамедзаде не сложились две последние партии против украинки Юлии Осмак и вьетнамки Нгуэн Фам, которым она уступила. Но в последнем случае это не повлияло на итоговую победу коллектива, тогда как матч с действующими олимпийскими чемпионками принес ничью. В целом, наши девушки набрали хороший темп, хотя в третьем туре ничья с Аргентиной, имеющей лишь 22-й рейтинг, несколько выбивается из контекста. Но от потери очков на длинной дистанции никто не застрахован, а ход событий показал, что тот результат не повлиял на боевой настрой команды.

Особенно результативно играет Говхар Бейдуллаева, которая в пяти партиях набрала 4,5 очка. То есть, выиграла четыре свои встречи и сейчас является главной забойщицей коллектива. Также достаточно уверенно смотрится Ханым Баладжаева – 3,5 балла в пяти сыгранных турах.

Победа над Вьетнамом позволила наших шахматисткам вклиниться в группу лидеров. Борьба идет достаточно плотной, ведь помимо Азербайджана 10 очков набрали еще восемь сборных, включая Казахстан, против которого предстоит играть после дня отдыха. После семи соревновательных дней не потеряла очков лишь Индия (12), на балл отстают Грузия и Польша, так что вся основная борьба еще впереди.

Вместе с тем, мужская сборная Азербайджана достаточно уверенно начала Олимпиаду, одержав четыре победы со старта. Конечно же, непривычно было видеть «в хвосте» Шахрияра Мамедъярова, но такой тактический ход ранее мы уже применяли. С другой стороны, большая нагрузка выпала на Айдына Сулейманлы, державшего первую доску. Но учитывая вариативность состава и присутствие в нем Рауфа Мамедова, Ниджата Абасова и Магомеда Мурадлы, казалось, что у коллектива есть запас прочности.

Понятно, что рано или поздно наша сборная должна была сыграть с одним из фаворитом и им оказалась Индия в пятом туре. Соперник оказался сильнее на двух досках, когда на первой Гукеш обыграл Сулейманлы, а на третьей Мамедов потерпел поражение от Арджуна Эригаиси.

Собственно, в проигрыше индийцам ничего зазорного нет, но уже в следующем туре сборная Азербайджана вновь уступила – на сей раз Литве, являющейся 29-й по рейтингу. Несмотря на победу Шахрияра, свои партии проиграли Мурадлы и Абасов, а результат отбросил команду за Топ-20. В данный момент она с восемью очками идет 22-й.

Лидирует Индия, идущая без потерь (12 баллов). На очко меньше у Китая, Вьетнама и Ирана. А затем идут сразу 10 команд, имеющие в активе по 10 баллов.

Заки Фейзуллаев

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