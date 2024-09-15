Азербайджан назвал составы против Индии и Украины

В (Будапеште) продолжается 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада.

Как передает İdman.biz, мужская сборная Азербайджана, выдавшая победную серию из четырех матчей, в пятом туре встречается с Индией.

ИНДИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН

Доммараджу Гукеш - Айдын Сулейманлы

Рамешбабу Праггнанандха - Ниджат Абасов

Арджун Эригаиси - Рауф Мамедов

Видит Сантош Гуджарати - Шахрияр Мамедъяров

Турнирное положение: 1. Индия, 2. Испания, 3. Китай, 5. Азербайджан - по 8 очков.

А женская команда, в активе которой три победы и ничья, сыграет с Украиной.

АЗЕРБАЙДЖАН - УКРАИНА

Гюнай Мамедзаде - Юлия Осмак

Ульвия Фаталиева - Анна Ушенина

Говхар Бейдуллаева - Наталья Букса

Ханым Баладжаева - Инна Гапоненко

Турнирное положение: 1. Китай, 2. Индия, 3. США - по 8 очков, 12. Азербайджан - 7.

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