Айнур Софиева: "Верю, что мы добьемся высоких результатов на Олимпиаде"

«Наша мужская и женская сборные по шахматам подготовились к этой Олимпиаде на высоком уровне».

Об этом заявила İdman.biz первая международная женщина-гроссмейстер Азербайджана и исламского мира Айнур Софиева.

Она рассказала о сборной Азербайджана, выступающей на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде, проходящей в Будапеште. Софиева рассказала, что наши шахматисты в течение года участвовали в различных турнирах при поддержке Министерства молодежи и спорта и Федерации шахмат Азербайджана:

«Я думаю, что за этот труд они должны получить хороший результат. В спорте также есть вопросы удачи и шанса. Но я верю, что на этой Олимпиаде мы добьемся высоких результатов».

По ее словам, Олимпиада - это турнир высочайшего уровня для спортсменов:

«Страна и спортсмены готовятся к этим соревнованиям по-особому. Примером тому могут служить летние Олимпийские и Паралимпийские игры Париж-2024, прошедшие в этом году во Франции. Наши спортсмены приложили все усилия, чтобы добиться на них успеха. Аналогично и шахматная олимпиада. Раньше, я могла бы назвать нескольких шахматистов, от которых ожидаю высоких результатов. Но сейчас наши шахматисты настолько развили свой потенциал, работая над собой, что практически каждый шахматист в команде для нас ценен. Вот почему я не хочу кого-то отдельно выделять».

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада, стартовавшая 11-го сентября, продлится до 23-го.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz