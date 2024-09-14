Азербайджан назвал состав против Черногории и Словении

В (Будапеште) продолжается 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада.
Как передает İdman.biz, мужская сборная Азербайджана, начавшая с побед над Иорданией, Финляндией и Молдовой, в четвертом туре сыграет с Черногорией.
ЧЕРНОГОРИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН
Денис Кадрич - Айдын Сулейманлы
Никита Петров - Ниджат Абасов
Никола Джукич - Рауф Мамедов
Лука Драскович - Шахрияр Мамедъяров
Турнирное положение: 1. Индия, 2. США, 3. Узбекистан, 6. Азербайджан - по 6 очков.
А женская команда, переигравшая Никарагуа и Австралию и сыгравшая вничью с Аргентиной, встретится со Словенией.
СЛОВЕНИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН
Лаура Унун - Гюнай Мамедзаде
Зала Урх - Ульвия Фаталиева
Лара Янжельс - Говхар Бейдуллаева
Тея Видич - Гюльнар Мамедова
Турнирное положение: 1. США, 2. Испания, 3. Англия - по 6 очков, 20. Азербайджан - 5.
İdman.biz
İdman.biz