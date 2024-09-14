Азербайджан назвал состав против Черногории и Словении

В (Будапеште) продолжается 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада.

Как передает İdman.biz, мужская сборная Азербайджана, начавшая с побед над Иорданией, Финляндией и Молдовой, в четвертом туре сыграет с Черногорией.

ЧЕРНОГОРИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН

Денис Кадрич - Айдын Сулейманлы

Никита Петров - Ниджат Абасов

Никола Джукич - Рауф Мамедов

Лука Драскович - Шахрияр Мамедъяров

Турнирное положение: 1. Индия, 2. США, 3. Узбекистан, 6. Азербайджан - по 6 очков.

А женская команда, переигравшая Никарагуа и Австралию и сыгравшая вничью с Аргентиной, встретится со Словенией.

СЛОВЕНИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН

Лаура Унун - Гюнай Мамедзаде

Зала Урх - Ульвия Фаталиева

Лара Янжельс - Говхар Бейдуллаева

Тея Видич - Гюльнар Мамедова

Турнирное положение: 1. США, 2. Испания, 3. Англия - по 6 очков, 20. Азербайджан - 5.

İdman.biz

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