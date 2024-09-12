Азербайджан против Финляндии и Австралии

В (Будапеште) набирает ход 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада.

Как передает İdman.biz, мужская сборная Азербайджана, начавшая с победы над Иорданией, во втором туре сыграет с Финляндией. Составы определятся позже.

В коллектив, капитаном которого является Теймур Раджабов, вошли Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы.

А женская команда, переигравшая накануне Никарагуа, встретится с Австралией.

На Олимпиаде играют Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева и Гюльнар Мамедова. Ее капитан Михаил Шерешевский.

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