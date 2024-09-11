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Азербайджан назвал состав на матч против Иордании и Никарагуа

Шахматы
Новости
11 Сентября 2024 12:33
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Азербайджан назвал состав на матч против Иордании и Никарагуа

Сегодня в Будапеште начинается 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада.

Как передает İdman.biz, в первом туре мужская сборная Азербайджана встретится с Иорданией.

На первой доске заявлен Айдын Сулейманлы, а Шахрияр Мамедъяров в предстоящей встрече сыграет «в хвосте».

АЗЕРБАЙДЖАН – ИОРДАНИЯ

Айдын Сулейманлы – Аль-Хатиб Ахмед
Ниджат Абасов – Самир Лоай
Рауф Мамедов – Малек Саиф
Шахрияр Мамедъяров – Хваира Анас

Женская команда проведет встречу с Никарагуа. Первый тур пропустил Гюнай Мамедзаде.

АЗЕРБАЙДЖАН – НИКАРАГУА

Ульвия Фаталиева – Мария Гранадос
Говхар Бейдуллаева – Кристиана Мартинес
Ханым Баладжаева – Абигель Кабесас
Гюльнар Мамедова – Алехандра Муньос

İdman.biz

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