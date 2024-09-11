Азербайджан назвал состав на матч против Иордании и Никарагуа

Сегодня в Будапеште начинается 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада.
Как передает İdman.biz, в первом туре мужская сборная Азербайджана встретится с Иорданией.
На первой доске заявлен Айдын Сулейманлы, а Шахрияр Мамедъяров в предстоящей встрече сыграет «в хвосте».
АЗЕРБАЙДЖАН – ИОРДАНИЯ
Айдын Сулейманлы – Аль-Хатиб Ахмед
Ниджат Абасов – Самир Лоай
Рауф Мамедов – Малек Саиф
Шахрияр Мамедъяров – Хваира Анас
Женская команда проведет встречу с Никарагуа. Первый тур пропустил Гюнай Мамедзаде.
АЗЕРБАЙДЖАН – НИКАРАГУА
Ульвия Фаталиева – Мария Гранадос
Говхар Бейдуллаева – Кристиана Мартинес
Ханым Баладжаева – Абигель Кабесас
Гюльнар Мамедова – Алехандра Муньос
İdman.biz