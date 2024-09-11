Азербайджан назвал состав на матч против Иордании и Никарагуа

Сегодня в Будапеште начинается 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада.

Как передает İdman.biz, в первом туре мужская сборная Азербайджана встретится с Иорданией.

На первой доске заявлен Айдын Сулейманлы, а Шахрияр Мамедъяров в предстоящей встрече сыграет «в хвосте».

АЗЕРБАЙДЖАН – ИОРДАНИЯ

Айдын Сулейманлы – Аль-Хатиб Ахмед

Ниджат Абасов – Самир Лоай

Рауф Мамедов – Малек Саиф

Шахрияр Мамедъяров – Хваира Анас

Женская команда проведет встречу с Никарагуа. Первый тур пропустил Гюнай Мамедзаде.

АЗЕРБАЙДЖАН – НИКАРАГУА

Ульвия Фаталиева – Мария Гранадос

Говхар Бейдуллаева – Кристиана Мартинес

Ханым Баладжаева – Абигель Кабесас

Гюльнар Мамедова – Алехандра Муньос

İdman.biz