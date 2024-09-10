"Если войдем в шестерку, это будет считаться хорошим результатом"

«Наши команды достаточно конкурентоспособны и сильны».

Об этом İdman.biz заявил заслуженный тренер по шахматам Анар Аллахвердиев.

Он рассказал о шансах наших команд на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая стартует завтра в столице Венгрии Будапеште. Тренер отметил, что у нашей мужской сборной есть определенные трудности:

«Капитаном на этот раз будет Теймур Раджабов, который долгое время был одним из лидеров нашей команды. Он больше не участвует в турнирах в качестве игрока сборной. В результате команда пополнились новыми молодыми игроками. Этот процесс смены поколений неизбежен. Поэтому я думаю, что могут быть некоторые проблемы. Отмечу также, что молодые Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы являются достаточно опытными шахматистами. У Айдына коэфциент составляет уже более 2600. Магомед выиграл 2 крупных открытых турнира. Конечно, эти шахматисты сделают все возможное. Они очень амбициозные, очень агрессивные шахматисты. Они всегда выделяются, делая неожиданные шаги. В нашу команду входят такие опытные интеллектуалы, как Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Ниджат Аббасов. Наша команда достаточно конкурентоспособна и сильна. Хорошим результатом будет считаться, если наша мужская сборная войдет в шестерку на Шахматной Олимпиаде».

Ожидание Аллахвердиева от нашей женской сборной больше:

«Наша женская сборная в последние годы показывает очень хорошие результаты. Они успешно выступают как индивидуально, так и в команде. На трех последних чемпионатах Европы они были в числе призеров. Первенство Ульвии Фаталиевой, успешное выступление Гюнай Мамедзаде и золотая медаль Говхар Бейдуллаевой среди шахматисток до 20 лет вселяют надежду на хороший результат. Наша женская сборная начинает соревнования под номером 6. Думаю, что у нашей женской сборной есть шанс побороться за медали. У них даже есть шанс побороться за чемпионство, если они выступят хорошо».

Отметим, что Шахматная Олимпиада продлится до 23 сентября. Партии первого тура турнира пройдут 11 сентября.

Эмин Ага

İdman.biz