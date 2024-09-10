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Магнус Карлсен в четвертый раз выиграл ЧМ по скоростным шахматам

Шахматы
Новости
10 Сентября 2024 15:22
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Магнус Карлсен в четвертый раз выиграл ЧМ по скоростным шахматам

Магнус Карлсен, который в составе сборной Норвегии примет участие во Всемирной Шахматной Олимпиаде, начинающейся завтра в Будапеште, завоевал очередной титул.

Как передает İdman.biz, сильнейший гроссмейстер планеты одержал победу в чемпионате мира по скоростным шахматам, прошедшем в сети. Для 16-го чемпиона мира это уже четвертый успех на подобном соревновании. Ранее он побеждал в 2016, 2017 и 2023 годах.

В остальных чемпионатах (с 2018 по 2022 год) пять раз подряд побеждал Хикару Накамура (США).

İdman.biz

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