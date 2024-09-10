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Начинается 45-я Шахматная Олимпиада - ФОТО

Шахматы
Новости
10 Сентября 2024 11:10
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Начинается 45-я Шахматная Олимпиада - ФОТО

Сегодня в столице Венгрии Будапеште состоится церемония открытия 45-й Всемирной Шахматной Олимпиады.

Как сообщает İdman.biz, в Олимпиаде примут участие 197 мужских команд и 184 женских.

В составе мужской сборной Азербайджана выступят Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы. Капитаном команды будет Теймур Раджабов. Мужская сборная по шахматам занимает 12-е место в рейтинге.

В официальном заявлении Федерации шахмат Азербайджана капитан Теймур Раджабов отметил, что они будут стремиться показать достойную борьбу на соревнованиях.

В составе женской национальной сборной за медали поборются Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева и Гюльнар Мамедова. Капитаном будет Михаил Шерешевский. В рейтинге команда находится на 6-м месте.

Капитан женской сборной по шахматам Михаил Шерешевский заявил, что на Олимпиаде они будут серьезно относиться к каждой партии и постараются выступить хорошо.

Отметим, что Шахматная Олимпиада продлится до 23 сентября. Партии первого тура соревнований пройдут 11 сентября.

İdman.biz

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