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Хаган Ахмед: "Моя цель - играть за сборную Азербайджана" - ФОТО

Шахматы
Новости
9 Сентября 2024 17:51
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Хаган Ахмед: "Моя цель - играть за сборную Азербайджана" - ФОТО

Талантливый азербайджанский шахматист Хаган Ахмед добился очередного успеха.

Как сообщает İdman.biz, наш шахматист, выступавший на турнире «Мастерс», проходившем в Абу-Даби (ОАЭ), выполнил третью норму, необходимую для звания международного мастера.

Нашему представителю не хватило полбалла для подтверждения первой нормы международному гроссмейстеру.

Отметим, что Хаган Ахмед считается одним из талантливых шахматистов Азербайджана. В начале этого года он был задействован в Шахматной академии, учрежденной Международной шахматной федерацией. Ахмеда выбрали среди 450 подростков и пригласили принять участие в тренировках.

В своем заявлении официальному сайту Федерации шахмат Азербайджана он рассказал о своих дальнейших целях:

«Турнир в Абу-Даби прошел хорошо. Моей целью было выполнить первый норматив международного гроссмейстера. К сожалению, я не добрал полбалла. Но я не унываю. Я люблю шахматы, понимаю, что мне нужно продолжать упорно работать. Моя нынешняя мечта - поскорее стать международным гроссмейстером и повысить свой рейтинг ФИДЕ до 2700. После всего этого моей целью будет играть в сборной».

Расул Ибрагимов, тренер, который с ним работает, высоко оценил перспективы спортсмена:

«Мое первое знакомство с Хаганом произошло в сентябре 2022 года. С первой тренировки у меня сложились о нем очень положительные мысли. Особо следует отметить его высокую для своего возраста эрудицию и желание бороться в шахматах. Мы начали работать с Хаганом параллельно с Орханом Абдуловым. Всего за 5 месяцев шахматист поднял свой рейтинг с 2150 до 2320. В апреле 2023 года он завоевал звание мастера ФИДЕ. В текущем году нашей главной целью было повышение рейтинга до 2400 и присвоение звания международного мастера. Хаган добился своей цели, показав высокие результаты в турнирах. Он подтвердил, что имеет большой потенциал, победив в классической партии около 15 шахматистов с рейтингом 2400. Надеемся, что звание международного мастера будет подтверждено на конгрессе ФИДЕ, который пройдет в дни Всемирной шахматной олимпиады.

Он стал международным мастером в возрасте 12 лет и 10 месяцев и его результаты можно сравнить с Теймуром Раджабовым. Должен отметить, что Хаган выполнил эти нормативы на открытых международных соревнованиях. Федерация шахмат Азербайджана поддерживает его в участии в определенных соревнованиях, а также в работе с тренером. Я думаю, что Хагану нужен отдельный спонсор, чтобы достичь поставленных перед ним больших целей».

İdman.biz

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