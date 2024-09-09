Завтра стартует 45-я Всемирная шахматная олимпиада

10 сентября в Будапеште, столице Венгрии стартует 45-я Всемирная шахматная олимпиада.

Как сообщает İdman.biz, в мужских и женских соревнованиях сразятся команды около 200 стран.

Это будет первая шахматная олимпиада, которая пройдет в Венгрии после Второй неофициальной шахматной олимпиады, состоявшейся в Будапеште в 1926 году.

Организаторы намерены сделать Олимпийские игры инновационными, внедрив новые технологии, такие как высокоскоростная беспроводная сеть 5G, визуальное вещание в реальном времени, голограммы и недавно изобретенные «чувствительные» шахматные доски для слабовидящих. Сообщается, что 45-я Всемирная шахматная олимпиада станет «зеленой» Олимпиадой, на которой между местами соревнований и гостиницами можно будет передвигаться на велосипедах и электромобилях, а также отказаться от бумаги и пластика.

Федерация шахмат Азербайджана еще в июле объявила состав национальной сборной, которая примет участие в соревнованиях.

В мужскую сборную были приглашены Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы. Капитаном был выбран Теймур Раджабов.

В составе женской сборной за медали поборются Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева и Гюльнар Мамедова. Капитаном будет Михаил Шеревский.

Отметим, что шахматная олимпиада продлится до 23 сентября.

Интересно, что выше шансы считаются женской сборной Азербайджана, которая стала серебряным призёром последнего командного чемпионата Европы, прошедшего в 2023 году. Таким образом, Азербайджан со средним рейтингом 2398 занимает по этому показателю 6-е место, уступая только Индии, Грузии, Польше, Китаю и Украине.

Среди шахматисток Гюнай Мамедзаде занимает 33-е место в мировом рейтинге, Говхар Бейдуллаева - 53-е, Ханым Баладжаева - 62-е, Ульвия Фаталиева - 68-е. Хотя Гульнар Мамедова не входит в сотню лучших, она занимает 5-е место среди шахматисток Азербайджана.

Мужская сборная Азербайджана по среднему рейтингу (2657) занимает 12-е место, уступая США, Индии, Китаю и другим. Два члена сборной входят в топ-100 рейтинга ФИДЕ. Среди них Шахрияр Мамедъяров занимает 17-е место, а Рауф Мамедов - 100-е.

Айдын Сулейманлы по рейтингу занимает 4-е место среди азербайджанских шахматистов, Ниджат Аббасов - 6-е, Магомед Мурадлы - 8-е.

Отметим, что на 44-х Всемирных Олимпийских играх, проходящих в Индии в 2022 году, как мужская, так и женская сборные Азербайджана заняли 7-е место.

Наша мужская сборная заняла 5-е место в Норвегии в 2014 году и добилась высшего достижения в истории Олимпиад.

Женская сборная Азербайджана до 2022 года дважды была 7-й (1992, 2010).

İdman.biz