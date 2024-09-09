9 Сентября 2024
RU

Завтра стартует 45-я Всемирная шахматная олимпиада

Шахматы
Новости
9 Сентября 2024 15:51
74
Завтра стартует 45-я Всемирная шахматная олимпиада

10 сентября в Будапеште, столице Венгрии стартует 45-я Всемирная шахматная олимпиада.

Как сообщает İdman.biz, в мужских и женских соревнованиях сразятся команды около 200 стран.

Это будет первая шахматная олимпиада, которая пройдет в Венгрии после Второй неофициальной шахматной олимпиады, состоявшейся в Будапеште в 1926 году.

Организаторы намерены сделать Олимпийские игры инновационными, внедрив новые технологии, такие как высокоскоростная беспроводная сеть 5G, визуальное вещание в реальном времени, голограммы и недавно изобретенные «чувствительные» шахматные доски для слабовидящих. Сообщается, что 45-я Всемирная шахматная олимпиада станет «зеленой» Олимпиадой, на которой между местами соревнований и гостиницами можно будет передвигаться на велосипедах и электромобилях, а также отказаться от бумаги и пластика.

Федерация шахмат Азербайджана еще в июле объявила состав национальной сборной, которая примет участие в соревнованиях.

В мужскую сборную были приглашены Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы. Капитаном был выбран Теймур Раджабов.

В составе женской сборной за медали поборются Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева и Гюльнар Мамедова. Капитаном будет Михаил Шеревский.

Отметим, что шахматная олимпиада продлится до 23 сентября.

Интересно, что выше шансы считаются женской сборной Азербайджана, которая стала серебряным призёром последнего командного чемпионата Европы, прошедшего в 2023 году. Таким образом, Азербайджан со средним рейтингом 2398 занимает по этому показателю 6-е место, уступая только Индии, Грузии, Польше, Китаю и Украине.

Среди шахматисток Гюнай Мамедзаде занимает 33-е место в мировом рейтинге, Говхар Бейдуллаева - 53-е, Ханым Баладжаева - 62-е, Ульвия Фаталиева - 68-е. Хотя Гульнар Мамедова не входит в сотню лучших, она занимает 5-е место среди шахматисток Азербайджана.

Мужская сборная Азербайджана по среднему рейтингу (2657) занимает 12-е место, уступая США, Индии, Китаю и другим. Два члена сборной входят в топ-100 рейтинга ФИДЕ. Среди них Шахрияр Мамедъяров занимает 17-е место, а Рауф Мамедов - 100-е.

Айдын Сулейманлы по рейтингу занимает 4-е место среди азербайджанских шахматистов, Ниджат Аббасов - 6-е, Магомед Мурадлы - 8-е.

Отметим, что на 44-х Всемирных Олимпийских играх, проходящих в Индии в 2022 году, как мужская, так и женская сборные Азербайджана заняли 7-е место.

Наша мужская сборная заняла 5-е место в Норвегии в 2014 году и добилась высшего достижения в истории Олимпиад.

Женская сборная Азербайджана до 2022 года дважды была 7-й (1992, 2010).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Хаган Ахмед: "Моя цель - играть за сборную Азербайджана" - ФОТО
17:51
Шахматы

Хаган Ахмед: "Моя цель - играть за сборную Азербайджана" - ФОТО

Талантливый азербайджанский шахматист добился очередного успеха
Рейтинг-фавориты, Карлсен, юные участники: что надо знать о Шахматной Олимпиаде?
7 Сентября 11:13
Шахматы

Рейтинг-фавориты, Карлсен, юные участники: что надо знать о Шахматной Олимпиаде?

Всего четыре дня остается до начала Всемирной Шахматной Олимпиады в Будапеште
Гасым Гашимов: "Шахматистов из-за границы привлечь сложно"
6 Сентября 13:31
Шахматы

Гасым Гашимов: "Шахматистов из-за границы привлечь сложно"

"Магнусу Карлсену также было отправлено приглашение"
Объявлены шахматисты, которые примут участие в "Мемориале Вугара Гашимова-2024"
6 Сентября 13:22
Шахматы

Объявлены шахматисты, которые примут участие в "Мемориале Вугара Гашимова-2024"

"Три шахматиста будут представлять Азербайджан"
Супертурнир "Мемориал Вугара Гашимова-2024" в городе ШУША - ВИДЕО
6 Сентября 13:12
Шахматы

Супертурнир "Мемориал Вугара Гашимова-2024" в городе ШУША - ВИДЕО

В турнире по рапиду и блицу примут участие 10 шахматистов
ЧМ по рапиду и блицу пройдет в новом формате
6 Сентября 11:58
Шахматы

ЧМ по рапиду и блицу пройдет в новом формате

ФИДЕ объявила о существенном изменении формата чемпионата мира по рапиду и блицу, который пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря

Самое читаемое

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО
7 Сентября 17:59
Дзюдо

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО

В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО
8 Сентября 17:42
Дзюдо

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзовую медаль
7 Сентября 21:33
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзовую медаль

Это его третья медаль на соревнованиях
Париж-2024: Закиев завоевал медаль - ФОТО
7 Сентября 20:48
Париж-2024

Париж-2024: Закиев завоевал медаль - ФОТО

Сегодня на Паралимпиаде в Париже в борьбу вступили азербайджанские дзюдоисты