Рейтинг-фавориты, Карлсен, юные участники: что надо знать о Шахматной Олимпиаде?

Всего четыре дня остается до начала Всемирной Шахматной Олимпиады в Будапеште. В мужском зачете выступят сто девяносто семь команд. Поскольку в настоящее время в состав ФИДЕ входит 201 национальная федерация, для стопроцентной явки не хватает лишь четырех стран.

Как сообщает İdman.biz, Олимпиада намерена побить рекорды. А пока ФИДЕ представляет расклад сил.

Фаворитами рейтинга являются команды из США, Индии и Китая, средний рейтинг всех участников которых превышает 2700.

США собрали почти оптимальный состав. Фабиано Каруана, Уэсли Со, Леньер Домингес, Рэй Робсон доводят средний рейтинг до впечатляющих 2757. Однако в состав команды не входит ни номер один в США Хикару Накамура (2802), который пропустил и предыдущую Олимпиаду.



США имеют обширный олимпийский послужной список: они приняли участие в сорока розыгрышах и завоевали 20 медалей (6 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых). Их последними успехами стали золото в 2016 году и серебро в 2018 году, причем в обоих случаях Накамура был частью команды.



В свою очередь, на своей домашней Олимпиаде в Ченнаи Индия выставила несколько команд, и их молодежная сборная выступила лучше основной. Гукеш и его товарищи по команде (Гукеш, Сарин, Прагнанандха, Адхибан, Садхвани) завоевали бронзу, а основная сборная заняла четвертое место. В этом году в состав попали три игрока молодёжной команды. Группу возглавляет Арджун Эригайси (21 год), за ним следуют Гукеш (18), Прагнанандха (19), Видит (29) и Харикришна (38). На данный момент Индия стала одной из победительниц онлайн-олимпиады по шахматам 2020 года и завоевала бронзовые медали в 2014 и 2022 годах. Теперь они сильнее, чем когда-либо, и определенно будут стремиться к золоту.



Китай занимает третье место со средним рейтингом 2724. Чемпион мира Динг Лирен (2736) уступил место Вэй И (2762) в качестве игрока с самым высоким рейтингом. В команду также входят Юй Янъи, Бу Сянчжи и Ван Юэ. Сборная Китая уже не так молода, как раньше, в ней нет игроков моложе 25 лет. Вэю — 25, Дину — 31, Ю — 30, Бу — 38, Вану — 37. Для Бу это будет восьмая Олимпиада.



Китай выиграл Олимпиады 2014 и 2018 годов с аналогичным составом, но не участвовал в 2022 году из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Смогут ли эти «ветераны» конкурировать с растущими командами Индии и Узбекистана - один из самых интригующих аспектов соревнования.



Действующие чемпионы Узбекистана, которые произвели сенсацию в Ченнаи, посеяны четвертыми и имеют тот же состав, что и два года назад: Нодирбек Абдусатторов, Джавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов и Джахонгир Вахидов. В 29 лет Вахидов является «ветераном» команды, а все остальные моложе 23 лет. Средний возраст коллектива составляет всего 22 года, что даже меньше, чем в среднем по Индии (25 лет). Чтобы привнести мудрость и опыт, капитаном команды стал бывший чемпион мира Владимир Крамник.

А как насчет Магнуса Карлсена? Он возглавляет сборную Норвегии, в которую входят Карлсен, Кристиансен, Тари, Амар и Уркедал, со средним рейтингом 2670 с шестым стартовым местом. Завоевав все возможные шахматные титулы, первый гроссмейстер мира жаждет завоевать командные медали. Его энтузиазм и лидерство вывели Норвегию на пятое место в 2016 году, что стало лучшим результатом на данный момент.

Важно отметить, что составы команд пока предварительны, и возможны изменения в расстановке сил. Мы можем стать свидетелями не только встречи Динг Лирена с Гукешем, которых ждет матч за корону, но и противостояния Карлсена с Дингом.



Шахматные олимпиады — это не только команды и страны; они также собирают таланты со всех уголков земного шара. Некоторые имена, за которыми стоит внимательно следить, включают 13-летнего турецкого вундеркинда Ягыза Каана Эрдогмуша, являющегося самым молодым гроссмейстеров в мире. Также надо упомянуть о 7-летнем Джавоне Ди Джеймса из Гренады - самом юном участнике Олимпиады.



Отметим, что у мужской сборной Азербайджана в составе Шахрияра Мамедъярова, Рауфа Мамедова, Ниджата Абасова, Айдына Сулейманлы и Магомед Мурадлы будет 15-й стартовый номер.



А у нашей женской сборной (Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова) будет шестой средний рейтинг.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz