Гасым Гашимов: "Шахматистов из-за границы привлечь сложно"

"Магнусу Карлсену также было отправлено приглашение принять участие в «Мемориале Вугара Гашимова» по шахматам".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил глава оргкомитета Гасым Гашимов, отец Вугара Гашимова.

"Шахматистов из-за границы привлечь сложно. У них есть программы. Нам было сложно пригласить их на турнир. Фабиано Каруана в последний момент сказал, что не может прилететь. У них есть контракты, они участвуют в различных соревнованиях. Конец года всегда напряженный. Мы также отправили предложение Магнусу Карлсену. Он не смог прилететь. Он с удовольствием хотел бы поучаствовать в этом турнире. Но в будущем мы отправим приглашение еще раз".

Отметим, что турнир пройдет 25-30 сентября в городе Шуша.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz